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21.04.2017
Номер: 41
Выпуск: 3502
Рубрика: общество
Автор: Георгий Харлампиевич ЧАНАХЧИДИ
ОБЫКНОВЕННОЕ ВНИМАНИЕ
Нам пишут
Прошу выразить через вашу газету жилищному управлению Администрации г.Сухума большое спасибо за то, что они по возможности помогают мне – одинокому, пожилому человеку. Произвели мелкий ремонт в доме, во дворе, и мне стало легче справляться с хозяйством.
Когда я прихожу в это учреждение, мне оказывают внимание и выслушивают. Этого иногда бывает достаточно, чтобы пожилой человек уже остался довольным.
Всем работникам большое спасибо!
Георгий Харлампиевич ЧАНАХЧИДИ, житель города Сухума
Номер: 41
Выпуск: 3502
Рубрика: общество
Автор: Георгий Харлампиевич ЧАНАХЧИДИ