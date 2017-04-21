ОБЫКНОВЕННОЕ ВНИМАНИЕ

Нам пишут

Прошу выразить через вашу газету жилищному управлению Администрации г.Сухума большое спасибо за то, что они по возможности помогают мне – одинокому, пожилому человеку. Произвели мелкий ремонт в доме, во дворе, и мне стало легче справляться с хозяйством.

Когда я прихожу в это учреждение, мне оказывают внимание и выслушивают. Этого иногда бывает достаточно, чтобы пожилой человек уже остался довольным.

Всем работникам большое спасибо!

Георгий Харлампиевич ЧАНАХЧИДИ, житель города Сухума

Номер: 41Выпуск: 3502Рубрика: обществоАвтор: Георгий Харлампиевич ЧАНАХЧИДИ