Это интересно

САМАЯ ЧЕСТНАЯ ОЛИМПИАДА

После завершения знаменитой Олимпиады-80, проходившей в Москве, тогдашний глава медицинской комиссии МОК (Международного олимпийского комитета) принц Александр де Мерод назвал ее самой честной за всю историю олимпиад. И это совершенно справедливо, так как из 9292 анализов на допинг ни один не показал положительного результата. Также в МОК не поступило ни одной официальной жалобы и ни одного протеста. Такого еще ни разу не случалось в новейшей истории олимпийских соревнований.

Номер: 41Выпуск: 3502Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета