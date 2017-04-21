ТОРГПРЕД РОССИИ В АБХАЗИИ ВЛАДИМИР НЕКРАСОВ ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ ТПП АБХАЗИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

14 апреля 2017 года в МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме состоялась рабочая встреча Торгового представителя Российской Федерации в Республике Абхазия В.А. Некрасова с президентом Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Г.Л. Гагулия, председателем Совета Союза «Удмуртская Торгово-промышленная палата» В.Н. Любимовым и журналистами из Удмуртской Республики.

Основной целью визита руководства ТПП и пресс-тура представителей СМИ Удмуртии было знакомство с экономическим и туристическим потенциалом Абхазии. В дальнейшем после широкого освещения информации об Абхазии в Удмуртии предполагается организация бизнес-миссии компаний Удмуртской Республики, которые проявят интерес к установлению торгово-экономических связей с Республикой Абхазия.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия и расширения торгово-экономических связей между деловыми сообществами Удмуртской Республики и Республики Абхазия.

Торгпред России в Абхазии Владимир Некрасов отметил, что по итогам 2016 года Российская Федерация неизменно является и остается основной страной-партнером Республики Абхазия во внешнеэкономической деятельности. Товарооборот с Россией за 2016 год составил 17 770,9 млн. руб., что на 19,7% выше уровня 2015 года.

Внешнеторговый оборот Удмуртской Республики и Республики Абхазия за 2016 год составил 15 500 млн. руб., и существует потенциал к его расширению. Торгпред предложил деловому сообществу Удмуртской Республики посетить с бизнес-миссией Республику Абхазия в 2017 году.

Двухстороннее межрегиональное сотрудничество развивается в рамках подписанного Меморандума о намерениях по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Удмуртской Республикой Российской Федерации и Республикой Абхазия. На полях 6-го российско-абхазского делового форума был подписан План мероприятий по развитию сотрудничества между Удмуртской Республикой Российской Федерации и Республикой Абхазия на 2016-2018 годы, отметил Некрасов.

По итогам встречи сторонами была отмечена важность взаимовыгодной кооперации удмуртских и абхазских предпринимателей и взаимодействие по следующим направлениям:

– обмен информацией;

– принятие всех возможных мер с целью повышения информированности удмуртских и абхазских деловых кругов об инвестиционном и производственном потенциале Удмуртии и Абхазии;

– продвижение товаров и услуг удмуртских компаний на абхазский рынок;

– оказание содействия в организации и участие в проведении совместных мероприятий (выставочно-ярмарочная деятельность, конференции, встречи, круглые столы и.т.д.).

Во встрече участвовали:

Торговый представитель Российской Федерации в Республике Абхазия В.А. Некрасов, президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Г.Л. Гагулия, вице-президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Т.В. Мерцхулава, начальник Управления по туризму ТПП РА И. Даурова, председатель Совета Союза «Удмуртская Торгово-промышленная палата» В.Н. Любимов, начальник отдела ВЭД Удмуртской ТПП И.В. Пастухов, секретарь-эксперт Торгпредства России в Абхазии Р.С. Рязанцев, главный редактор газеты «Красное Прикамье» И.А. Шадрина, директор государственного унитарного предприятия «Телерадиовещательная компания «Удмуртия» М.Э. Городилова, главный редактор газеты «Известия Удмуртской Республики» Н.А. Саварская, корреспондент информационного агентства «Региональная служба новостей «Удмуртия» О. С. Константинова.

Номер: 41Выпуск: 3502Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА