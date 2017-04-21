И СНОВА – О ЖЕНЩИНАХ

Актуальная тема

(Окончание. Начало в № 37)

Мой коллега: Инициатива женщин, слава Богу, пока не наказуема, просто у женщины ресурсов намного меньше. У нас в Абхазии, как, впрочем, и в России, женщины нередко живут по правилам «узаконенного рабства». Неслучайно же многие воспринимают женщину стереотипно: «дом+семья+кухня+воспитание детей». Так что при таком ритме жизни женщины о Парламенте уже и не думают.

3. В какой степени вообще гендерный вопрос имеет место в вашем рабочем окружении? Или все-таки это содружество единомышленников, делающих общее дело?

Ю.А. Мне кажется, в такой плоскости гендерный вопрос в Абхазии не стоит. Абхазское общество давно и глубоко модернизировано – в советском изводе, правда, но все же. Смешанные в гендерном отношении коллективы – обычное явление, и какие-либо факты явной дискриминации женщин по гендерному признаку как обычной практики не встречаются. Я, правда, видел ролик Асиды Ломия, в котором она рассказывает, что, мол, женщине трудно устроиться на работу, ей чаще отказывают и т.д. Но это явление несколько другого порядка.

Н. А. Мне кажется, этот вопрос совершенно не актуален для Абхазии. Наши женщины умны, красивы, в большинстве своем политически зрелые, прекрасно разбираются во всех вопросах, в том числе и в политике. Они имеют хорошее образование, они дипломатичны и способны реализоваться в разных других сферах. И в моем рабочем окружении много женщин, и мы успешно вместе работаем, делаем общее дело.

Мой коллега: В моей сфере (ТВ, СМИ) и женщины, и мужчины представлены намного гармоничнее, чем в Парламенте или в любой другой сфере. Сам тип работы позволяет реализовываться, ведь женщины, в основном, дружат с гуманитарными науками, а мужчины – с техническими. В то же время женщины отлично справляются с монтажом – это и техническая, и творческая профессия. Впрочем, и мужчины, и женщины работают журналистами, то есть профессия позволяет реализовать все знания и возможности. У каждой профессии свои возможности для самореализации.

4. Как вам кажется, какая женщина чувствует себя увереннее – та, что уже научилась руководить собственной семьей, или та, у которой на первом месте дело, и она предпочла семье карьеру?

Ю. А. Уверенность женщины в себе проистекает, как ни странно (это мое личное мнение), прежде всего, от осознания адекватности своему гендеру, т.е. в какой бы сфере она ни реализовалась, женщине важно чувствовать, что она не поступилась имманентными качествами и возможностями своей женской сущности. А затем, конечно, важное значение имеет сумма и объем социальных компетентностей, которые женщина приобрела за свою жизнь – от профессиональных до, скажем так, интеллектуальных.

Н. А. Семья должна быть на первом месте.

Мой коллега: (Вопрос без ответа)

5. Чувствует ли себя уязвленным и униженным мужчина, если он по должности подчиняется женщине? Актуален ли этот вопрос для Абхазии?

Ю.А. По-моему, этот вопрос для Абхазии не актуален. Традиция выдвижения женщин на руководящие посты у нас уже давняя, с советских времен. К этой традиции давно привыкли, и многие мужчины спокойно работали под женским руководством. Да и в поствоенной Абхазии на постах министров работали и работают женщины.

Так что присутствие женщины не на самом, правда, политическом Олимпе, но на подступах к нему – вполне укладывается в современную абхазскую ментальность. Поэтому если возникает политическое соперничество, то оно основано не на социальном подавлении женского гендера. Хотя, в приватной мужской риторике на этот счет, возможно, подобная аргументация присутствует, но она никогда не будет озвучена публично.

Н.А. Должностная лестница не может унизить мужчину, если он по должности ниже женщины. Актуален ли этот вопрос для Абхазии? Нет!

Мой коллега: У нас вообще болезненное восприятие должностной лестницы. Все хотят быть только начальниками или руководителями. С учетом этой «болезни» фактор женщины-начальника многих удручает. Для тех же, кто увлечен своей работой, хорошо ее знает и, как говорится, находится на своем месте, думаю, это вообще не является проблемой.

6. Некоторые считают, что в большинстве случаев ситуация зависит не от пола, а от личности. Может быть, в нашем случае, гендерный вопрос – это всего лишь уловка для мужчин, правящих сегодня бал в политических кругах, чтобы устранить из соревновательной игры за место под солнцем женщин? Получается так? Или нет?

Ю. А. Да, все-таки личность, в конце концов, и есть личность. При этом гендерный вопрос – это уловка и для женщин, породивших философию и практику феминизма, который в своих крайних проявлениях производит весьма неприглядное впечатление.

Н. А. Абхазия – современное государство, все равны в правах. Но, как мне кажется, чем умнее женщина, тем меньше она задумывается о том, чтобы стать во главе Абхазского государства.

Мой коллега: Мужской эгоцентризм часто провоцирует убирать со своего пути любого конкурента (на пути к карьере, например), и тут я согласен: женщину легче «отодвинуть». Тем более что женщине в большинстве случаев труднее (в силу большой внерабочей загрузки) прилагать усилия, чтобы сохранить за собой рабочее место, нежели мужчине.

Вот вам, дорогие читатели, пища для размышлений. Очень надеемся на ваши отклики. Присылайте их на электронный адрес редакции: gazeta_ra @rambler.ru или просто приносите на 4-й этаж 3-го корпуса Кабинета Министров РА, в газету «Республика Абхазия», ул. Званба, 9.

А у нас еще есть для вас ответы женщин. Так что самое интересное – впереди!

Вопросы задавала Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 41Выпуск: 3502Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА