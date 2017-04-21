НАРОДНОЙ ПАРТИИ АБХАЗИИ 25 ЛЕТ

Нынешний год – юбилейный для Народной партии Абхазии. 20 марта 2017 года исполнилось ровно 25 лет с момента её создания. Именно в этот день в здании Абхазского драматического театра в 1992 году, за пять месяцев до начала войны, состоялся Учредительный съезд партии.

Политсовет НПА поздравляет всех членов нашей партии – старейшей в стране, ничем не запятнавшей себя, а также всех её бывших руководителей со знаменательным юбилеем. Желаем и впредь придерживаться избранной с самого начала единственно правильной линии деятельности нашей партии – мы ставим во главу угла прежде всего рост благосостояния нашего народа, стабильность и установление полноценного, всеобъемлющего, надлежащего правопорядка, развитие культуры и укрепление государственного суверенитета, благополучие и счастье многонационального народа Апсны.

Якуб ЛАКОБА, председатель Политсовета НПА

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Редакция газеты «Республика Абхазия» поздравляет НПА с юбилеем. Вы – единственная партия, которая всячески старается поддерживать наше издание, сотрудничает с ним по важным историческим и социальным вопросам нашей республики.

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Номер: 41Выпуск: 3502Рубрика: политикаАвтор: Якуб ЛАКОБА, председатель Политсовета НПА