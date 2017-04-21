ГДЕ АБХАЗСКИЙ ПОМИДОР, ГДЕ ТУРЕЦКИЙ?

По поводу одной дезинформации

17 апреля с.г. в газете «Известия», на некоторых сайтах Интернета, на телеканале НТВ была распространена информация, которая сообщала, что Республика Абхазия способствует ввозу в Российскую Федерацию турецких помидоров, запрещенных к импорту в РФ до конца 2017 года в результате объявленных Россией Турции санкций. Турецкие томаты ввозятся в РФ под видом абхазских, ввоз которых в Россию не ограничен. Из информации далее следует, что «Россия ввела запрет на ввоз томатов и других продуктов из Турции 1 января 2016 года. С тех пор Москва сняла целый ряд ограничений, но помидоры по-прежнему остаются в списке запрещенной продукции.

Турецкая сторона за это время других рынков сбыта так и не нашла, а потому активно ищет пути возвращения на российский рынок. Для сравнения: в 2015 году Россия закупила у Турции томатов на 258 млн долларов, а в 2016-м весь экспорт страны составил лишь 240 млн.

По информации газеты «Известия», внезапную активность со стороны Абхазии заметила Федеральная таможенная служба России. По ее данным, только в январе этого года Абхазия поставила в Россию в шесть раз больше помидоров, чем за весь 2014 год. Эксперты пришли к выводу, что таким образом к нам в РФ едут турецкие помидоры, на которые просто подделывают документы».

Насколько правомерны и справедливы предъявленные обвинения? За разъяснениями газета «Республика Абхазия» обратилась в Государственный таможенный комитет Республики Абхазия.

Первый заместитель председателя ГТК РА Мсауст Шамба категорически отверг обвинения в адрес Абхазии. Он отметил, что наличие в мировой практике внешнеторговых отношений подобных «серых» схем, когда для получения каких-либо «таможенных льгот» подделывают или полностью меняют документы, изменяя страну происхождения товара с «невыгодной» на «выгодную», не новость. Однако, стратегическое партнерство Республики Абхазия с Российской Федерацией полностью исключает такие действия. Санкции, введенные 1 января 2016 года РФ в отношении Турции и запрещающие ввоз в Россию определенной группы товаров, в том числе помидоров, были поддержаны и Абхазией.

Сегодня сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений развития экономики Абхазии. В частности, за последние несколько лет в стране получили развитие тепличные хозяйства, в них были вложены немалые средства. Это и банковские кредиты, и частные инвестиции, и средства из республиканского бюджета, которые направляются в хозяйства в рамках государственной поддержки предпринимательства. Результатом этого стало возникновение и функционирование экспортоориентированных тепличных комплексов по выращиванию таких сельскохозяйственных культур, как помидоры, огурцы и некоторые другие.

Данные таможенной статистики ГТК РА свидетельствуют:

• Год 2014 – из Абхазии в Россию было экспортировано 0 кг. помидоров в связи с отсутствием в республике их производства в крупных объемах (исключение могли составить помидоры с индивидуальных приусадебных участков);

• Год 2015 – экспорт этой продукции составил 113 тонн;

• Год 2016 – в Российскую Федерацию вывезено более 2 тыс. 150 тонн томатов;

• Год 2017 (три первые месяца) – вывезено более 96 тонн.

Эти показатели – результат работы в республике тепличных комплексов. Строительство экспортоориентированных предприятий в Абхазии продолжается. В скором времени список экспортируемой продукции возрастет. Россияне смогут получать экологически чистые абхазские овощи и фрукты: редис, капусту, кабачки, баклажаны, клубнику и другие виды продукции.

Исходя из всего вышеизложенного, становится совершенно ясно: в Абхазии своих помидоров достаточно, и именно они и вывозятся в РФ.

Однако в ГТК РА отметили, что попытка вывоза в Россию из Абхазии рядом лиц в начале 2016 года турецких помидоров под видом абхазских имела место. Но она сразу же была пресечена. Более того, этот факт послужил поводом для усиления контроля со стороны всех служб, как на границе в пунктах пропуска, так и внутри республики. К примеру, при погрузке сельхозпродукции в транспортные средства на складах отправителей, вместе с сотрудниками таможенной и пограничной служб присутствуют также представители карантинной службы и Торгово-промышленной палаты. Именно ТПП выдает на отгружаемую партию «Сертификат о происхождении товара, форма СТ-1». Именно этот сертификат и является основным документов, подтверждающим место происхождения товара. т.е. – Республики Абхазия.

В ГТК также подчеркнули, что ФТС России, на данные которой ссылаются авторы материалов в СМИ, проинформирована о функционировании в Абхазии тепличных комбинатов по выращиванию помидоров и о возможностях поставок в Россию крупных партий этой продукции, наряду с «абхазскими мандаринами», давно ставшими брендовой продукцией нашей республики. Руководство ГТК РА понимая, что в условиях санкций, введенных Россией в отношении турецкой продукции, резкое увеличение объемов экспорта из Абхазии такой продукции как помидоры, может вызвать в России определенную обеспокоенность. Именно в связи с этим ГТК РА инициировало визит в Абхазию рабочей группы ФТС России для ознакомления с деятельностью одного из крупных тепличных комбинатов. Им стало ООО «Аваи Агро» в Пицунде. В составе группы находились также представитель ФТС РФ в Абхазии и начальник Сочинской таможни. Сам комбинат, объемы производства их не просто впечатлили, но и были приняты к сведению.

Сегодня в Абхазии функционирует уже несколько аналогичных хозяйств. Так что экологически чистые и вкусные абхазские помидоры радуют все большее число россиян.

А те, кто по уже «установившейся традиции» попытался в очередной раз опорочить Абхазию, обвинить ее в подлогах и нечестности, в очередной же раз и потерпели фиаско.

Публикацию подготовила Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 41Выпуск: 3502Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА