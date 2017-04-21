НЕОБХОДИМОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Между Госкомитетом РА по физической культуре и спорту и Министерством спорта Российской Федерации подписан Меморандум о сотрудничестве.

Документ подписали председатель Баграт Хутаба и министр Павел Колобков. Церемония подписания прошла в Минспорте России.

По словам председателя Госкомитета по физической культуре и спорту Абхазии Баграта Хутаба, спортивное взаимодействие между Абхазией и Россией имеет давние корни и исторически развивается по линии обменов и контактов на уровне спортивных федераций. Абхазские спортсмены принимают участие в международных спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации.

Глава Минспорта России, олимпийский чемпион Павел Колобков подчеркнул, «что в 2017 году, в частности, запланировано участие 80 российских спортсменов и тренеров в спортивных мероприятиях по следующим видам спорта: велоспорт-шоссе, парашютный спорт и спорт лиц с поражением ОДА, которые пройдут в Абхазии. Между Россией и Абхазией сформирована солидная договорно-правовая база двустороннего сотрудничества, составляющая более 100 двусторонних документов различного уровня. Отрадно, что 18 апреля к этому внушительному списку добавился и меморандум».

Номер: 41Выпуск: 3502Рубрика: спортАвтор: Апсныпресс