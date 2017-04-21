ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ

В Торгпредстве России в Абхазии прошла рабочая встреча торгового представителя Российской Федерации в Республике Абхазия Владимира Некрасова с представителем Министерства внутренних дел РФ в РА Станиславом Апсава. В ходе встречи стороны обсудили вопросы в сфере безопасности и защиты прав и законных интересов российских предпринимателей в их взаимоотношениях с абхазскими официальными и коммерческими структурами.

Была отмечена важность повышения информированности российских и абхазских деловых кругов о ведении предпринимательской деятельности на территории Республики Абхазия исключительно в правовом поле.

Номер: 41Выпуск: 3502Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс