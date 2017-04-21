ДОГОВОР О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Между Верховным судом Республики Абхазия и Российским государственным университетом правосудия подписан договор о сотрудничестве в целях повышения квалификации судей Республики Абхазия всех уровней на базе университета г. Москвы.

Договор также предусматривает обмен юридической литературой, учебными и методическими материалами, участие в международных конференциях и семинарах, проведение совместных научно-практических конференций и учебных семинаров, подготовка университетом комментариев к нормативным правовым актам Республики Абхазия.

С абхазской стороны документ подписал Председатель Верховного суда Зураб Агумаа, с российской – ректор Государственного университета правосудия Валентин Ершов.

В рамках подписанного соглашения в настоящее время в Российском государственном университете проходят курсы повышения квалификации судья Гулрыпшского райсуда Эруланд Сангулия и судья Военного суда Дмитрий Гагулия. Всего в текущем году в университете пройдут курсы повышения квалификации 7 судей Верховного суда Республики Абхазия, 4 председателя местных судов, 6 судей местных судов, а также 5 судей, впервые назначенных на должность.

Номер: 41Выпуск: 3502Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс