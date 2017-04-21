СЕРГЕЙ ЛАВРОВ ПОСЕТИЛ РУСДРАМ

В Абхазии с двухдневным рабочим визитом находился министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Он посетил Государственный русский театр драмы им. Фазиля Искандера (РУСДРАМ).

Встречая гостей, гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба отметил: «Театр оснащен по последнему слову техники. Есть возможность реализовывать любые художественные задачи».

Сергея Лаврова после небольшой экскурсии по театру пригласили посмотреть отрывки из нового спектакля «Пять вечеров».

Министр поблагодарил руководство театра, актеров, весь коллектив и пожелал им успехов в работе.

(Подробности о визите в РУСДРАМ читайте в следующем номере)

Номер: 41Выпуск: 3502Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс