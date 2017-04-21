ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Председатель Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин поздравил Валерия Кварчия в связи с избранием его на пост Спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Валерий Ермейович!

Примите поздравления в связи с избранием Вас на пост Спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

Российские парламентарии настроены на продолжение активной работы с абхазскими коллегами по укреплению наших союзнических отношений.

Желаю Вам и всем депутатам нового созыва Парламента Республики Абхазия успехов в деятельности на благо народа вашей страны».

Номер: 41Выпуск: 3502Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс