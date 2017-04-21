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21.04.2017
Номер: 41
Выпуск: 3502
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Председатель Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин поздравил Валерия Кварчия в связи с избранием его на пост Спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Валерий Ермейович!
Примите поздравления в связи с избранием Вас на пост Спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.
Российские парламентарии настроены на продолжение активной работы с абхазскими коллегами по укреплению наших союзнических отношений.
Желаю Вам и всем депутатам нового созыва Парламента Республики Абхазия успехов в деятельности на благо народа вашей страны».
Номер: 41
Выпуск: 3502
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс