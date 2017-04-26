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26.04.2017
Номер: 43
Выпуск: 3504
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
НЕЗАКОННЫЙ ПЕРЕХОД ГОСГРАНИЦЫ
Сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии за незаконный переход государственной границы из Грузии на территорию Республики Абхазия в селе Абаакыт Галского района были задержаны граждане Грузии Рогава Паата Арчикоевич и Рогава Арчико Акакиевич. В ходе задержания П.А. Рогава, оказывая сопротивление, нанес удар тупым предметом (камнем) в область лица военнослужащему пограничного наряда. Об этом сообщается на официальном сайте СГБ РА.
Судом города Сухума в отношении граждан Грузии П.А. Рогава и А.А. Рогава избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Номер: 43
Выпуск: 3504
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс