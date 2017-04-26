НЕЗАКОННЫЙ ПЕРЕХОД ГОСГРАНИЦЫ

Сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии за незаконный переход государственной границы из Грузии на территорию Республики Абхазия в селе Абаакыт Галского района были задержаны граждане Грузии Рогава Паата Арчикоевич и Рогава Арчико Акакиевич. В ходе задержания П.А. Рогава, оказывая сопротивление, нанес удар тупым предметом (камнем) в область лица военнослужащему пограничного наряда. Об этом сообщается на официальном сайте СГБ РА.

Судом города Сухума в отношении граждан Грузии П.А. Рогава и А.А. Рогава избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Номер: 43Выпуск: 3504Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс