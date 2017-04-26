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26.04.2017

Президент РА подписал Указы о награждении орденом «Ахьдз-Апша» III степени

Илью Ачба – ветерана Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов за многолетний и плодотворный труд, активную общественную деятельность.

Лаврентия Берадзе – председателя Галской районной организации ветеранов Великой Отечественной войны, труда и Вооруженных сил Республики Абхазия.

Заура Бутба – за многолетний и плодотворный труд, активную общественно-политическую деятельность.

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Льва Кецба – художественного руководителя Гагрской детской хореографической студии «Афыртын» за высокие достижения в области национального хореографического искусства.


Номер:  43
Выпуск:  3504
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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