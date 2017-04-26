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26.04.2017
Номер: 43
Выпуск: 3504
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
Президент РА подписал Указы о награждении орденом «Ахьдз-Апша» III степени
Илью Ачба – ветерана Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов за многолетний и плодотворный труд, активную общественную деятельность.
Лаврентия Берадзе – председателя Галской районной организации ветеранов Великой Отечественной войны, труда и Вооруженных сил Республики Абхазия.
Заура Бутба – за многолетний и плодотворный труд, активную общественно-политическую деятельность.
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Льва Кецба – художественного руководителя Гагрской детской хореографической студии «Афыртын» за высокие достижения в области национального хореографического искусства.
Номер: 43
Выпуск: 3504
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА