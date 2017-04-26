Президент РА поздравил Адиле Аббас-оглы с днем рождения

В поздравлении, в частности, говорится:

«Примите мои самые теплые поздравления с днем рождения.

Вы являетесь великой женщиной с несгибаемой силой воли, с тяжелой и героической судьбой, которая пережила все ужасы сталинских лагерей, перенесла нечеловеческие пытки и издевательства в стенах НКВД.

Ваши книги «Не могу забыть» и «Моя Абхазия… Моя судьба» – это бесценные воспоминания, содержащие огромное количество малоизвестной информации о семье Нестора Лакоба, которые свидетельствуют о трагических временах нашей истории.

Ваша жизнь и Ваша деятельность являются достойным примером беззаветного служения своему народу и Родине, на котором должны учиться бедующие поколения.

Пользуясь случаем, позвольте пожелать Вам, Адиле Шахбасовна, крепкого здоровья, добра и долгих лет жизни».

Номер: 43Выпуск: 3504Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА