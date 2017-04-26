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Президент РА поздравил Адиле Аббас-оглы с днем рождения
В поздравлении, в частности, говорится:
«Примите мои самые теплые поздравления с днем рождения.
Вы являетесь великой женщиной с несгибаемой силой воли, с тяжелой и героической судьбой, которая пережила все ужасы сталинских лагерей, перенесла нечеловеческие пытки и издевательства в стенах НКВД.
Ваши книги «Не могу забыть» и «Моя Абхазия… Моя судьба» – это бесценные воспоминания, содержащие огромное количество малоизвестной информации о семье Нестора Лакоба, которые свидетельствуют о трагических временах нашей истории.
Ваша жизнь и Ваша деятельность являются достойным примером беззаветного служения своему народу и Родине, на котором должны учиться бедующие поколения.
Пользуясь случаем, позвольте пожелать Вам, Адиле Шахбасовна, крепкого здоровья, добра и долгих лет жизни».
Номер: 43
Выпуск: 3504
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА