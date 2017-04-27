ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В тяжелом состоянии я был госпитализирован в республиканскую больницу. Благодаря усилиям врачей, медицинских сестер, всего медицинского персонала в настоящее время чувствую себя хорошо. Я выражаю слова благодарности заведующей терапевтическим отделением Жанне Алексеевне Арчелия, лечащему врачу Хатии Отаровне Бигвава. Отдельное спасибо всем медицинским сестрам. Благодаря их чуткости, своевременному выполнению всех назначений моя болезнь отступила.

От всего сердца желаю им всем в их благородном труде больших успехов, крепкого здоровья, счастья и радости им и их близким людям!

Ваш бывший пациент Лютик АЙБА, житель села Отхары Гудаутского района

Номер: 44Выпуск: 3505Рубрика: обществоАвтор: Лютик АЙБА, житель села Отхары Гудаутского района