НОВАЯ МЕДАЛЬ

Еще 12 августа 2016 года, в преддверии дня добровольца Отечественной войны народа Абхазии, на совете атаманов была учреждена медаль Черноморского казачьего войска Абхазии «За боевое содружество».

Специальным приказом утверждено Положение о медали, описание награды и образца удостоверения к ней.

Автором и разработчиком медали «За боевое содружество» Черноморского казачьего войска Абхазии стал его Верховный атаман полковник Вадим Николаевич Мироненко.

Более полугода потребовалось организации для выпуска медали, работали на энтузиазме и внутренних ресурсах.

Медаль представляет собой восьмиконечную многолучевую звезду с кругом по центру, где на красном фоне находится изображение ладони в окружении семи звезд.

Награда является подвесом на пятиугольной колодке, обтянутой лентой белого и зеленого цветов.

Медалью «За боевое содружество» могут награждаться не только отличившиеся казаки Абхазии, но и казаки любых территориальных округов России. Награду могут получить по решению Верховного атамана Черноморского войска Абхазии также представители органов государственной власти, общественных организаций и граждане независимо от их принадлежности к политическим партиям и религиозным конфессиям.

Медалью награждаются:

– за вклад в дело укрепления мира, дружеских отношений и сотрудничества между казачьими войсковыми обществами, за заслуги в усилении единства казачества и консолидации гражданского общества;

– за деятельность по сближению и обогащению национальных культур;

– за достижения в международной общественной деятельности;

– за вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения;

– за участие в Отечественной войне народа Абхазии;

– за выполнение интернационального воинского долга.

Первыми награжденными по представлению Верховного атамана Черноморского казачьего войска Абхазии полковника В. Мироненко стали воины-интернационалисты из Чеченской республики (на снимке), которые отстаивали независимость Республики Абхазия, защищая ее от грузинского фашизма.

Пресс-центр Черноморского казачьего войска Абхазии

Номер: 44Выпуск: 3505Рубрика: политикаАвтор: Пресс-центр Черноморского казачьего войска Абхазии