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НОВАЯ МЕДАЛЬ
Еще 12 августа 2016 года, в преддверии дня добровольца Отечественной войны народа Абхазии, на совете атаманов была учреждена медаль Черноморского казачьего войска Абхазии «За боевое содружество».
Специальным приказом утверждено Положение о медали, описание награды и образца удостоверения к ней.
Автором и разработчиком медали «За боевое содружество» Черноморского казачьего войска Абхазии стал его Верховный атаман полковник Вадим Николаевич Мироненко.
Более полугода потребовалось организации для выпуска медали, работали на энтузиазме и внутренних ресурсах.
Медаль представляет собой восьмиконечную многолучевую звезду с кругом по центру, где на красном фоне находится изображение ладони в окружении семи звезд.
Награда является подвесом на пятиугольной колодке, обтянутой лентой белого и зеленого цветов.
Медалью «За боевое содружество» могут награждаться не только отличившиеся казаки Абхазии, но и казаки любых территориальных округов России. Награду могут получить по решению Верховного атамана Черноморского войска Абхазии также представители органов государственной власти, общественных организаций и граждане независимо от их принадлежности к политическим партиям и религиозным конфессиям.
Медалью награждаются:
– за вклад в дело укрепления мира, дружеских отношений и сотрудничества между казачьими войсковыми обществами, за заслуги в усилении единства казачества и консолидации гражданского общества;
– за деятельность по сближению и обогащению национальных культур;
– за достижения в международной общественной деятельности;
– за вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения;
– за участие в Отечественной войне народа Абхазии;
– за выполнение интернационального воинского долга.
Первыми награжденными по представлению Верховного атамана Черноморского казачьего войска Абхазии полковника В. Мироненко стали воины-интернационалисты из Чеченской республики (на снимке), которые отстаивали независимость Республики Абхазия, защищая ее от грузинского фашизма.
Пресс-центр Черноморского казачьего войска Абхазии
Номер: 44
Выпуск: 3505
Рубрика: политика
Автор: Пресс-центр Черноморского казачьего войска Абхазии