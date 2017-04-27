НЕДАРОМ ГОВОРЯТ, ЧТО ПАСХА – СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

В дни Светлой Пасхи Христова Воскресения руководство Черноморского казачьего войска Абхазии во главе с войсковым атаманом, полковником В. Мироненко, а также заместителем атамана Р.Лабжания навестили семью Мелетян, которая до недавнего времени нуждалась в серьезной поддержке. Соломон Вазгенович Мелетян – инвалид I группы с детства, его мать – сама инвалид I группы и с трудом передвигается по дому. Об этой семье стало известно в ходе предвыборной кампании одного из кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазии, когда обходили дома и агитировали за кандидата. Агитаторы не смогли остаться в стороне и пообещали помочь. Стали искать средства и обратились за помощью к атаману казаков Абхазии. Вскоре из Чувашии в город Сухум была доставлена инвалидная коляска. Нельзя передать словами те чувства благодарности и радости, которые испытывали члены семьи Мелетян. Нужно отметить, что Черноморское казачье войско Абхазии неоднократно помогало людям, нуждающимся в помощи, хотя организация находится на самообеспечении и никем не финансируется.

Уважаемые братья и сестры! Поздравляем вас со светлым праздником Христова Воскресения, пусть перезвон пасхальных колоколов принесёт вам лишь благие вести, пусть сердца ваши наполнятся радостью, и вера поможет преодолевать трудности!

Пресс-центр Черноморского казачьего войска Абхазии

Номер: 44Выпуск: 3505Рубрика: обществоАвтор: Пресс-центр Черноморского казачьего войска Абхазии