АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Письмо с комментарием

«Жизнь прожить – не поле перейти», – гласит народная мудрость. Мне 94 года. Проживаю я в районе Маяк. Немало повидала на своем веку. Так что есть с чем сравнить. И с уверенностью я могу сказать, что на свете людей хороших намного больше, чем плохих. Я всегда чувствую внимание окружающих меня людей. В силу своего преклонного возраста мне нередко приходится обращаться в службу «скорой помощи», иногда несколько раз в день. И ни разу я не услышала ни одного грубого слова, не увидела косого взгляда. Ни один из врачей службы «скорой помощи» не проявлял недовольства, что вызовы происходят так часто. Они всегда внимательны, предупредительны, добры, относятся с уважением и сочувствием. Они не только хорошо выполняют свою работу, но и умеют приободрить, поддержать человека, придать ему сил. Это помогает преодолеть недомогания и жить дальше. Такое неравнодушие к чужой боли я очень ценю в людях. От всей души хочу поблагодарить всех врачей службы «скорой помощи» за их нелегкий, самоотверженный, благородный труд. Я хочу пожелать им здоровья, долголетия, любви, душевного равновесия и терпения. Спасибо вам за то, что вы есть, мои ангелы-хранители в белых халатах. Пусть Господь оберегает вас и ваши семьи! Будьте счастливы!

Александра ВОЛКОВА, г. Сухум

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К нам в редакцию нередко приходят письма, в которых люди благодарят врачей, в частности и врачей службы «скорой помощи». И это не может не радовать. Каждый осознает, какая у врачей сложная и ответственная работа. От их профессионализма, умения поставить правильный диагноз, своевременно оказать первую медицинскую помощь нередко зависит жизнь. И то, что люди довольны и так благодарны им, дорогого стоит. Это говорит о многом.

Служба «скорой помощи» – особая. Она как спасательный круг для утопающего. Когда человеку плохо, вся надежда на нее и многое зависит от своевременного ее прибытия на место. Ураган, ливень, снегопад, гололедица – что бы ни случилось, машина «скорой помощи» старается прибыть к больному максимально быстро. И я живу в районе Маяка и могу поддержать тех, кто пишет благодарственные письма. Не так давно поздно вечером раздался стук в дверь. Я открыла. На пороге стояли врачи «скорой помощи».

«Вашей соседке из третьего подъезда плохо. От госпитализации отказалась. Мы оказали необходимую помощь. Вы можете к ней зайти? Понаблюдайте, и если что, тут же звоните нам».

Конечно, я сделала все как надо. И что хочу подчеркнуть: моя соседка не просила зайти ко мне, это была инициатива врачей. Спасибо им за профессионализм и неравнодушие! В редакции решили назвать всех работников службы «скорой помощи», которых часто благодарят. Это главврач Аслан Джопуа, старший фельдшер Анжела Бигвава, врачи Русудан Невежина, Екатерина Соколовская, Соломон Насыбов, Хаджарат Тания, Евгения Хецерова, фельдшеры Аня Янукян, Индира Амичба, Ирина Софьянова, Нигорахон Махсудова, Алиса Джопуа, Елена Лунькова, Алла Чепнян, Белла Пипия, Карина Чепнян, Оксана Гребнева, Аида Дурнян, Аида Самсония, Инна Хашба, Кетино Самсония, Хаджарат Джагмазия, Анжела Мусоян, Аршан Чакерян, Саида Чаава.

Публикацию подготовила Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 44Выпуск: 3505Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ