ПРОШЛО VI ЕЖЕГОДНОЕ ОТКРЫТОЕ ОТЧЁТНОЕ СОБРАНИЕ КБФ «АШАНА»

12 апреля состоялось VI ежегодное открытое отчётное собрание КБФ «Ашана» по итогам пяти лет работы. Пришло около 150 человек, которые были неравнодушны к судьбам тяжелобольных детей и к деятельности фонда. Всем были доступны информационные буклеты со способами помощи детям, пресс-релизы с информацией о деятельности фонда и результатах пяти лет работы.

На мероприятии присутствовали учредитель фонда Беслан Шакая, директор фонда Джевейра Колосова, и.о. управляющего АПЦ иерей Виссарион (Аплиаа), заместитель председателя Духовного управления мусульман Абхазии Абдурахман Джугелия, представители правительственных и общественных организаций, друзья и партнёры фонда. Особую роль среди гостей занимали подопечные фонда и их родители.

Отчётное собрание фонда открыл учредитель фонда Б. Шакая. В своей речи он поблагодарил всех присутствующих и поздравил с пятилетием «совместной жизни»:

– Да, я не оговорился, чтобы сделать то, что мы с вами сделали за пять лет, – нужно жить вместе, сопереживать, сострадать. Специальной программе спасения жизни детей сегодня пять лет! В первую очередь мне хочется поблагодарить всех наших партнёров, друзей и помощников, всех тех людей, без которых наши добрые дела не состоялись бы, поблагодарить наших информационных партнеров. Вы помогали донести боль страдающих детей, их родителей и объединиться в сборах пожертвований сотни неравнодушных граждан нашей Абхазии.

В своём выступлении Б. Шакая также обратился к представителям малого и среднего бизнеса с призывом стать партнерами фонда.

Далее он передал слово директору фонда Джевейре Колосовой, которая рассказала о главной миссии благотворительности. Она была отражена в документальном фильме «Плоды Добра», подготовленном специально к пятилетию работы фонда и представленном к просмотру гостям отчётного собрания. Фильм «Плоды Добра» рассказывает о влиянии благотворительности на больных детей и их родителей, а также на людей, которые помогают им обрести здоровье. Фильм оставляет открытым вопрос, кто кому больше нужен: тот, кому помогают, или тот, кто помогает. Но ясно одно – фильм никого не оставил равнодушным в зале. Кто-то плакал, кто-то отворачивался в самые трогательные моменты, словно защищаясь от боли детей и родителей, другие же останавливали долгий задумчивый взгляд на экране, словно пытались дать ответ на происходящие в фильме Чудеса.

Д. Колосова также рассказала о цифрах, которые не могут не поразить. За 5 лет собрано 35 млн. 819 тыс. 318 руб. на оплату 186 курсов лечения 105 детям, и некоторым из этих детей было оплачено несколько курсов лечения. В 2016 г. благодаря активности граждан на лечение больных детей было собрано более 6 млн. руб., оплачено 33 курса лечения 23 детям. Многие из них вылечились окончательно, одним еще предстоит поехать на лечение, другим требуется долгое поэтапное лечение. Вышеуказанные цифры являются еще одним подтверждением активного участия наших граждан в благотворительности.

Далее, по уже сложившейся традиции, представители сотовых операторов Абхазии «А-Мобайл» и «Аквафон-GSM» наградили самых милосердных абонентов. Абонентами обоих операторов за 5 лет отправлено 325 000 СМС со словом «Добро» на номер 5050 на сумму 6,5 млн. руб. Самыми «Милосердными абонентами» 2016 г. компании «А-Мобайл» стали: Гаринэ Эдуардовна Минасян, Аида Апполоновна Гургулия, Рауль Сергеевич Аристава, Елизавета Мироновна Муцба, Мадина Владимировна Тарнава, Фатима Георгиевна Цишба.

Самыми «Милосердными абонентами» 2016 г. компании «Аквафон» стали: Астамур Зайрович Делба, Руслан Омистерович Качарава, Астанда Львовна Чукбар, Сергей Арсенович Чакерян, Сусанна Петровна Костанян.

Далее директором фонда было отмечено, что административно-хозяйственную деятельность фонд ведет за счет средств учредителя Беслана Шакая, главного партнера фонда– оператора сотовой связи «А-Мобайл», официального партнёра фонда – магазина «KHARZAMAN», партнёров: «Пивоваренный завод «СУХУМСКИЙ», КБ «Гарант-Банк», ООО «Ассаин», ООО «ПРЕМИУМ», группа компаний ООО «ЭкоГеоПроект», гостиница «Континент-Гагра», которые ежемесячно на основании договора осуществляют перечисления на отдельный административно-хозяйственный счет фонда. Трогательным моментом отчётного собрания было то, что всем партнёрам дипломы были вручены подопечными фонда. Вручение сопровождалось стихами, которые любезно согласилась написать Елена Буякова, мама подопечного фонда – Никиты Самойлова.

Дипломами «Партнёр-2016 г.» также были отмечены две общественные организации, которые помогают в сборе средств на лечение детей: «Международный фонд «Апсны» и «Фонд социально-культурных инициатив Абхазии».

Дипломами были отмечены и информационные партнёры фонда – ТК «Абаза-ТВ» и мультимедийный информационный хаб – «Sputnik-Абхазия». Сбор средств происходил также на площадках и других информационных партнёров фонда: Абхазская государственная телерадиокомпания, «Гудаута-ТВ», «Гагра-ТВ», государственная газета «Республика Абхазия», газета «Акуа-Сухум», газеты «Эхо Абхазии», «Чегемская правда», «Гал», ГИА «Апсныпресс», «AБХАЗ АВТО», рекламно-информационное бюро «Звуковая реклама на рынке», рекламное агентство «Инфомост», ООО Медиа агентство «Мегаполис», «Щара щрадио», радио «РиоРита», информационный сайт об Абхазии «А8сны.ru», рекламно-архитектурное агентство «АсМедиа», доска бесплатных объявлений Абхазии «Papaha.su», ООО Единый центр бронирования в Абхазии «Абхаз – Продакшн» и др. Тридцать сюжетов о сборе средств для больных детей и акциях фонда было размещено в новостях ТК «Абаза-ТВ». «Sputnik-Абхазия» подготовил 56 материалов, 36 статей и 20 видео на сайт.

Отчётное собрание завершилось трогательной песней о маме, которая всем присутствующим была подарена другом фонда, певицей Саидой Габния.

Мы благодарим всех, кто поддержал нас, всех, кто помогал нам в течение 5 лет.

Спасибо вам за Добрые сердца, за теплоту и поддержку!

Только благодаря вам все это стало возможным.

Вместе мы сможем еще больше!

Номер: 44Выпуск: 3505Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ