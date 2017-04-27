ГОД БЕЗ КАНДИДА ТАРБА

Память

Он не дожил 12 дней до своего 72-летия. Он ушёл год назад 1 мая – ранним утром светлого дня Пасхи, его любимого с детства праздника. Ушел после тяжелой болезни, с которой мужественно боролся в течение десяти лет, и за это время перенёс почти столько же операций, множество других сложных медицинских процедур.

При всём при этом Кадид Тарба продолжал работать, руководить созданным им государственным ансамблем народного танца «Кавказ». Более того, он с незажившими после операций ранами, которые приходилось перевязывать через день-два, ездил с коллективом на гастроли. Например, вернувшись из Израиля после двух проведенных там операций, поехал через полтора месяца на запланированные до этого гастроли по российским атомным электростанциям. А после поехал в Донецк со своим ансамблем на концерт. «Как это я останусь, а детей одних отправлю в воюющий город?!» – сказал он тогда. Такой он был – ответственный и мужественный. А танцоры «Кавказа» были и впрямь его детьми, его воспитанниками, он ими жил.

Имя Кандида Тарба широко известно в артистической среде. За всю свою творческую карьеру он заслужил немало титулов и наград – народный артист СССР, Абхазии и Южной Осетии, кавалер российского ордена Дружбы, ордена «Ахьдз-Апша» II степени РА. Он блистал на многих сценах мира, танцевал в прославленных коллективах – грузинском, руководимом Н.Рамишвили и И.Сухишвили, Госансамбле народной песни и танца Абхазии, в котором был долгое время и главным балетмейстером. И создал два ансамбля с одинаковыми названиями – «Кавказ»: в Турецкой Республике и в Республике Абхазия. С первым пришлось расстаться после начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов. Второй создал после окончания войны. И руководил им почти 22 года.

Государственный ансамбль народного танца «Кавказ», напомню, Кандид Тарасович создал в память о погибших за свободу Абхазии ребят, в том числе добровольцев, и в нем в первые годы после создания танцевали представители почти всех северокавказских республик и абхазской диаспоры из Турции. Ансамбль все годы существования наряду с абхазскими исполняет танцы народов Северного Кавказа. «Кавказ» стал популярным и профессиональным танцевальным коллективом. Он провел десятки зарубежных гастролей, концертов по Абхазии, участвовал во многих международных фестивалях и конкурсах.

Уже через год после создания (август 1994 года) «Кавказ» провёл первые гастроли в Турции, которые прошли с триумфом.

В 1996 году ансамбль завоевал главный приз Международного молодежного фестиваля в Волгодонске – «Золотую медаль».

Накануне 1997 года прошли успешные гастроли в республиках Северного Кавказа.

В 1999 и 2006 годах состоялись концерты ансамбля в зале им. П.И. Чайковского в Москве. В том же 1999 году «Кавказ» был участником международного фольклорного фестиваля европейских государств в Германии – в г. Балингене. Биография творческого коллектива в 1999 году пополнилась еще одним блестящим успехом, достигнутым на 13-м Международном фестивале фольклорного танца в Турции «Бурса-99», где выступали коллективы 20 государств. «Кавказ» завоевал первое место и традиционный приз «Кара-гёз». В 1999 году ансамбль был также участником 3-го фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу» в Республике Адыгея.

В 2002 году прошли гастроли в городах Германии.

В 2003 году «Кавказ» участвует в праздничных концертах в Санкт-Петербурге в честь 300-летия северной столицы. В конце того же года вновь гастроли – по городам Татарстана.

Мировой артистический комитет, Мировая Ассамблея общественного признания наградили ансамбль «Золотой медалью» и дипломом с присвоением почетного звания лауреата «Артиады народов России 2003 года» – за мастерство, сохранение народных традиций, укрепление межнациональных и культурных отношений России и Абхазии.

Затем у ансамбля были гастроли по республикам Поволжья, городам Орловской и Костромской областей. В 2010 и 2012 годах прошли концерты в коллективах атомных станций Российской Федерации. Выступил он и в Москве на праздничном концерте в честь 20-летия корпорации «Росэнергоатом».

В 2013 году «Кавказ» совершил четыре поездки по Российской Федерации: принимал участие в фестивале «Народное творчество в Российской Федерации», в Вешенском фестивале «Шолоховская весна», выезжал с концертами в Чеченскую Республику, где параллельно принял участие и занял первое место на V Международном фестивале сольного танца имени Махмуда Эсамбаева, а затем, через неделю, ансамбль уехал в Челябинскую область на международный фестиваль «Синегорье».

По приглашению государственной корпорации «Росатом» ансамбль «Кавказ» в 2014 году вновь совершил гастроли, с 13 июля по 1 августа, по восьми российским городам, в которых расположены атомные станции. А 25 декабря «Кавказ» выехал в Донецкую Народную Республику и дал концерт, порадовав перед Новым годом своим искусством людей, оказавшихся в состоянии войны.

Такова вкратце история ансамбля народного танца, за которой стоят титанический труд его руководителя, масса организационных вопросов и проблем, которые не всегда решались легко и беспрепятственно. И всё это, возможно, не могло не сказаться на состоянии здоровья…

После ухода из жизни Кандида Тарба руководителем «Кавказа» назначили его младшего брата Арвелода Тарба, являвшегося главным балетмейстером ансамбля. (Арвелод – народный артист Абхазии, заслуженный артист Карачаево-Черкесии и Южной Осетии.) А в начале этого года «Кавказу» присвоено имя его создателя и художественного руководителя – Кандида Тарба. Оба решения приняты Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия.

Прошедший год без Кандида Тарба также был для ансамбля «Кавказ» насыщенным и нелегким. В мае, августе и декабре прошлого года он давал концерты в городах и районных центрах Абхазии, участвовал в праздничном открытии и закрытии чемпионата по футболу CONIFA в Сухуме, в концертах в честь Дня города Сухума, Дня Государственного Флага Абхазии, 10-летия МЧС Абхазии, выезжал на гастроли в Вологду, Кострому, Ярославль, Иваново, на международный фестиваль искусств «Сардце Евразии» в городе Уфе. В мае у ансамбля запланированы гастроли по Донецкой и Луганской республикам. Коллектив и Арвелод Тарасович стремятся не опускать ту высокую планку в творчестве, которую изначально наметил и держал создатель ансамбля «Кавказ».

К сожалению, вслед за Кандидом через десять месяцев, или за два месяца до годовщины, в дни Великого поста перед Пасхой, ушла из жизни и его супруга, его сподвижница Нона Максимовна Коруа, с которой он прожил без малого 50 лет. Многое, чего достиг в своей жизни танцор, было бы невозможно без её участия, без её поддержки. Особенно при создании ансамбля «Кавказ» в Абхазии. В то холодное и голодное послевоенное время дом Ноны и Кандида стал приютом для танцоров, приехавших из республик Северного Кавказа. Они ночевали в нём, они кормились в нём, и Нона по-матерински относилась к каждому, заботилась. У ансамбля не было тогда и нормального собственного помещения, и все аксессуары, все костюмы танцоров хранились в их доме. Вместе с костюмершей Нона их стирала, гладила, перешивала и т.д. Ночами ждала, когда вернутся с гастролей танцоры, и вся труппа в буквальном смысле слова вваливалась в дом, занося свои вещи, и Нона их встречала и согревала горячей пищей. Кандид всегда советовался с ней, они вместе решали многие бытовые и организационные вопросы – вплоть до гастролей, пошива костюмов и т.д.

Вечная память обоим! Покой их душам!

Заира ЦВИЖБА

Номер: 44Выпуск: 3505Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА