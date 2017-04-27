МЕНЯ ВОЛНУЕТ

Письмо в редакцию

Решила высказать свое беспокойство по некоторым вопросам нашей жизни.

Отношение к России у некоторой части нашего населения в последнее время неоднозначное. Меня это волнует. Эта страна всегда помогала Абхазии в трудные времена (а их у нас было всегда с избытком). Активно сотрудничает и сегодня. Россия – самая дружественная нам страна, гарант безопасности нашего молодого государства. Наши соотечественники едут туда лечиться, учиться, и вообще, там живет много наших людей. Наши дружеские связи и отношения мы должны беречь, крепить и сохранять. Они имеют давние традиции. Вспомните, с какой гордостью император России говорил об абхазах, служивших в Дикой дивизии, и скольких он самолично награждал медалями за мужество и героизм.

Абхазы – народ добрый и человеколюбивый. В свое время Н.Лакоба помог армянскому населению, спасавшемуся от турецкого геноцида, обустроиться в Абхазии. Абхазские крестьяне по своей доброте отдавали часть своих земель переселенцам, которых присылал Берия. Во время ВОВ 1941–45 годов в Абхазии было много беженцев, спасавшихся от войны. Таких примеров можно привести много.

Меня волнует, что некоторые из тех, кто когда-то нашел приют в нашем крае, иногда поступают неправильно. За пределами нашей республики их сторонники поучают нас, как жить и что нам делать. О бывших наших соседях-грузинах вообще не хочу вспоминать, так как знаю, что они творили во время войны 1992-93 гг. Как можно забыть их зверства, убийства, закапывание заживо, сжигание людей только лишь за то, что они абхазы. Но многие, забыв это, ездят в их страну лечиться, отдыхать или за товаром, а когда приезжают назад, с удовольствием рассказывают о «чудесной Грузии».

Беспокоюсь за молодежь. Кому из них в будущем можно доверить страну, трудно сказать. Я вижу молодых людей, заблудившихся в сегодняшней жизни. Их поведение на улицах, дорогах, в школах, показное безразличие к обществу не должны оставаться незамеченными. Молодежь стали использовать в политических играх некоторые чиновники. Поджоги, взрывы автомобилей депутатов, журналистов. Вспомните, как эти молодые люди вели себя при штурме здания МВД в июле 2016 года. Успокаивает, что все-таки есть и те, кто живет интересами страны, изучает и помнит ее историю. В особые памятные дни на центральной площади города они выкладывают горящими свечами имя «Владислав». Значит, не все потеряно.

Вызывает сомнение патриотизм некоторых наших политиков, которые говорят, что надо продавать недвижимость иностранцам. Так и хочется спросить их: «Где ваш разум? Вы видите только деньги?»

Нельзя допускать также разведку и добычу нефти. Это вызовет раздор среди чиновников и отразится на обществе, природе, земле. Я считаю: кто подпишет указ о добыче нефти, тот не думает о благе Абхазии.

Сейчас мы выбрали новый состав Парламента. Туда пришли люди, которые беспокоятся о республике. Но не секрет, что туда также «устроились» некоторые депутаты, у которых богатые папы, родственники, покровители. Когда слышу их красивые слова об Абхазии, сомневаюсь в их искренности. Они будут полезными для себя и для тех, кто их туда протолкнул. А для страны и народа? Это для них уже будет не важным. Практически каждый гражданин Абхазии знает многое о депутатах.

Хочется в своей стране жить достойно и гордиться успехами. Этого мы можем добиться только своим трудом. Мы должны понять, как нам жить дальше, чтобы сохранить величие нашей земли.

Римма КВИЦИНИЯ, участник национально-освободительной борьбы в Абхазии

Номер: 44Выпуск: 3505Рубрика: политикаАвтор: Римма КВИЦИНИЯ, участник национально-освободительной борьбы в Абхазии