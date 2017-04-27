ДО 73-х ХОЧУ ДОЖИТЬ…

Когда Евгений Евтушенко читал свои стихи, в залах, где проходили такие вечера, как говорится, «яблоку негде было упасть». Это были 60-е годы ХХ века – время, когда люди почувствовали свежий ветер перемен.

В 1976 году Е. Евтушенко приехал в Абхазию. Помимо официальных встреч с руководством республики, был организован поэтический вечер в Абхазской филармонии. Вход был бесплатным. Собралось огромное количество людей, в том числе молодежи. Многие пришли с книгами его стихов. Мне повезло – я получил автограф поэта. «Ладо, от всей души!» – написал он.

Тогда я работал в «Абхазкниге», и Евтушенко попросил меня подобрать книги классиков, в том числе абхазских, для библиотеки на его даче в Агудзере.

В Абхазии он не только отдыхал, но и занимался творчеством. Еще в то время, когда он был молодым, он написал здесь пророческие строки:

Жизнь, ты бьешь меня под вздох,

а не уложить.

До семидесяти трех

собираюсь жить.

Как-то со своими коллегами Е. Евтушенко побывал в с.Лыхны. Поэта поразило гостеприимство, радушие простых людей, их хлебосольство. Евтушенко читал стихи. Один из старцев иронично спросил гостя, о какой «дружбе» он говорит, вспоминая соседей за Ингуром. Тут же к нему бросились сопровождавшие поэта лица из числа партийных работников и местных поэтов, чтобы по-своему объяснить, о какой дружбе идет речь. На что старейшина ответил: «Эта «дружба» настолько не надежна, что о ней не надо говорить так часто».

Грянула грузино-абхазская война. Многим известна снисходительная позиция поэта к вводу «гвардейцев» в Абхазию. Он, видимо, решил сгладить нелюбовь к нему грузинского читателя за когда-то написанные им стихи в 50-х годах, где он прошелся по Сталину.

Мне стали понятны слова известного мудрого руководителя республики, уникального человека Михаила Тимуровича Бгажба, который в том далеком 1976 году сказал: «Я пошел бы в филармонию на Михаила Светлова. А этот больше играет на публику, всегда холодный расчет. Нет одухотворенности…».

Большие, великие стихи остаются и не теряют звучания. Но время и жизнь расставляют акценты и дают оценку пройденному пути.

Ладико АДЛЕЙБА, преподаватель абхазского языка в Сухумской очно-заочной школе

Номер: 44Выпуск: 3505Рубрика: обществоАвтор: Ладико АДЛЕЙБА, преподаватель абхазского языка в Сухумской очно-заочной школе