КАК ВСЕГДА – ПОБЕДА

Спорт

С 21 по 23 апреля в г. Астане (Казахстан) проходил Первый открытый чемпионат Азии по каратэ кекусинкай.

В чемпионате приняли участие более 600 спортсменов из России, Казахстана, Японии, Азейрбаджана, Польши, Турции, Киргизии, Ирана, Венгрии, Эстонии и Абхазии.

Юношескую сборную Республики Абхазия представляли Инал Парцхалия, Наур Аджинджал, Сергей и Илья Дочия, Александр Амельченко, Леон Блабб и Шааб Цвижба. Их тренеры – Виталий Читанава и Зураб Мурадян.

В первый соревновательный день шли бои в категории – 12-13 лет, во второй – 14-15, 16-17 лет.

По итогам соревнований трем спортсменам удалось одержать победу в первых боях и побороться за выход в полуфинал. Выйти в полуфинал удалось Науру Аджинджал, который победил борца сборной Казахстана. По итогам полуфинального и финального боев Наур стал серебряным призером чемпионата (тренер – Виталий Читанава).

Юношеская сборная Республики Абхазия по каратэ кекусинкай приняла участие в чемпионате при поддержке Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту.

Государственный комитет РА по физической культуре и спорту

Номер: 44Выпуск: 3505Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту