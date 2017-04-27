Закон Республики Абхазия

О продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Галского района

Статья 1

Продлить срок полномочий депутатов органов местного самоуправления Галского района до истечения срока полномочий органов местного самоуправления Республики Абхазия, сформированных по итогам выборов 3 апреля 2016 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 29 марта 2017 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

11 апреля 2017 года,

№ 4391-с-V

Номер: 44Выпуск: 3505Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия