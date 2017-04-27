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27.04.2017
Номер: 44
Выпуск: 3505
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
Закон Республики Абхазия
О продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Галского района
Статья 1
Продлить срок полномочий депутатов органов местного самоуправления Галского района до истечения срока полномочий органов местного самоуправления Республики Абхазия, сформированных по итогам выборов 3 апреля 2016 года.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 29 марта 2017 года
Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
г. Сухум,
11 апреля 2017 года,
№ 4391-с-V
Номер: 44
Выпуск: 3505
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия