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27.04.2017
Номер: 44
Выпуск: 3505
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
Закон Республики Абхазия
Об исполнении бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия за 2016 год
Статья 1
Утвердить Отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия за 2016 год по доходам в сумме 94 878,1 тыс. руб. (приложение №1) и по расходам в сумме 90 369,0 тыс. руб. (приложение №2), остаток средств на 1 января 2017 года в сумме 11 224,3 тыс. руб.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 29 марта 2017 года
Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
г. Сухум,
11 апреля 2017 года,
№ 4395-с-V
Номер: 44
Выпуск: 3505
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия