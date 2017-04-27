Закон Республики Абхазия

Об исполнении бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия за 2016 год

Статья 1

Утвердить Отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия за 2016 год по доходам в сумме 94 878,1 тыс. руб. (приложение №1) и по расходам в сумме 90 369,0 тыс. руб. (приложение №2), остаток средств на 1 января 2017 года в сумме 11 224,3 тыс. руб.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 29 марта 2017 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

11 апреля 2017 года,

№ 4395-с-V

Номер: 44Выпуск: 3505Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия