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27.04.2017
Номер: 44
Выпуск: 3505
Рубрика: политика
Автор: Б. БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия
РАСПОРЯЖЕНИЕ
О переносе выходного дня 6 мая (суббота) на 8 мая (понедельник)
В целях рационального использования выходных и праздничных дней:
1. Перенести выходной день 6 мая (суббота) на 8 мая (понедельник), объявив 6 мая (субботу) рабочим днем, а 8 мая (понедельник) – нерабочим днем.
2. Республиканским государственным учреждениям «Абхазская государственная телерадиокомпания», «Издательство газеты «Республика Абхазия», «Редакция газеты «Апсны» довести до сведения населения данное Распоряжение.
Б. БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия
г. Сухум
26 апреля 2017 г.
№25
Номер: 44
Выпуск: 3505
Рубрика: политика
Автор: Б. БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия