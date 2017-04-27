РАСПОРЯЖЕНИЕ

О переносе выходного дня 6 мая (суббота) на 8 мая (понедельник)

В целях рационального использования выходных и праздничных дней:

1. Перенести выходной день 6 мая (суббота) на 8 мая (понедельник), объявив 6 мая (субботу) рабочим днем, а 8 мая (понедельник) – нерабочим днем.

2. Республиканским государственным учреждениям «Абхазская государственная телерадиокомпания», «Издательство газеты «Республика Абхазия», «Редакция газеты «Апсны» довести до сведения населения данное Распоряжение.

Б. БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум

26 апреля 2017 г.

№25

Номер: 44Выпуск: 3505Рубрика: политикаАвтор: Б. БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия