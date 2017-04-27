ЗАСЕДАНИЕ ПО ВОПРОСУ ПРИЗЫВА В АРМИЮ

Министр обороны М.Кишмария доложил Президенту Р.Хаджимба о работе по призыву граждан Абхазии на срочную военную службу, проводимой ведомством. Было отмечено, что за последние десять лет план призыва был выполнен полностью лишь дважды. В первую очередь это связано с низким уровнем рождаемости, начиная с 1998 года.

В докладе также отмечено, что законодательная база требует внесения определенных изменений. Так, в Законе не указано, в каком случае гражданин может получить отсрочку в связи с получением образования.

Ректор Абхазского государственного университета А. Гварамия отметил, что право на отсрочку имеют только студенты государственного вуза Республики Абхазия, бакалавры, продолжающие учебу. Студенты, обучающиеся заочно, не могут просить отсрочку от призыва в армию.

Еще одной серьезной проблемой является работа районных призывных комиссий. В большинстве случаев медицинские комиссии работают формально.

Президент поручил предпринять необходимые действия по надлежащему формированию состава медицинских комиссий.

Также обсуждался вопрос возвращения функций медицинских призывных комиссий военному госпиталю.

Президенту сообщили, что прокуратурой не было возбуждено ни одного дела по вопросу уклонения от армии.

Р.Хаджимба поручил соответствующим органам разобраться с этим вопросом.

Номер: 44Выпуск: 3505Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс