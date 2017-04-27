ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Рауль Хаджимба посетил объекты незаконной застройки на территории Пицунда-Мюссерского заповедника.

Глава государства также посетил и заповедную зону, где была произведена вырубка самшита. При этом Р. Хаджимба поручил Прокуратуре, МВД и Госкомитету по экологии и охране природы проследить за тем, чтобы в дальнейшем никаких работ на этом месте не проводилось.

Президент поставил задачу Правительству, Генеральной прокуратуре и МВД остановить все незаконные строительные работы.

«Задача – полностью остановить все строительство. Все постройки в заповедной зоне подлежат сносу под личным контролем Премьер-министра», – подчеркнул Президент.

Р.Хаджимба поручил Государственному управлению лесного хозяйства сделать соответствующие выводы из сложившейся ситуации и принять необходимые решения, вплоть до кадровых.

На выездном совещании с представителями Правительства, Прокуратуры, профильных ведомств, Администрации города Пицунды и городского Собрания Президент Р. Хаджимба обсудил проблемы незаконной застройки на территории Пицунда-Мюссерского заповедника.

Открывая совещание, глава государства отметил: «Все перекладывают вину на вышестоящего руководителя. Каждый из вас несет ответственность за это! Кто же подал пример? Думаю, это работники заповедника. То, что я увидел в административном корпусе заповедника, свидетельство тому. Все досконально нужно проверить, откуда брались соответствующие бумаги, кто их подписывал? По итогам будут приняты кадровые решения».

Председатель Государственного комитета по экологии и охране природы Савелий Читанава отметил: «Все, что находится на территории заповедника, защищено законом. Когда к нам поступают сигналы о нарушениях, мы реагируем, передаем дела в экологическую прокуратуру. Если сейчас не остановить все работы, мы можем потерять заповедник».

В свою очередь генеральный прокурор Зураб Ачба пояснил, что Прокуратура занимается этим вопросом. «Заведены два уголовных дела по незаконному строительству и вырубке самшита», – подчеркнул он.

«Принимаемые нами решения недостаточны, надо на корню пресекать незаконную стройку на территории заповедника и прилегающих землях. Все контролирующие органы должны активно участвовать в работе, своевременно нам сообщать. Совместными усилиями мы сумеем навести порядок», – сказал прокурор.

В самом городе Пицунде, рядом с детским садом, Раулю Хаджимба показали незаконно возведенное ограждение. Как было отмечено, есть решение суда – снести этот забор. Президент поручил в ближайшее время приступить к сносу забора.

Номер: 44Выпуск: 3505Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА