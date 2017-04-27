СОВЕЩАНИЕ С СИЛОВЫМИ ВЕДОМСТВАМИ

Генеральный прокурор Зураб Ачба доложил Президенту о проведенной в рамках поручения главы государства прокурорской проверке фактов незаконных прописок в республике: «Эта проверка проводится, она еще не завершена. Имеют место многочисленные нарушения практически во всех городах и районах Абхазии. При всех администрациях созданы комиссии по прописке, которые возглавляют главы администраций. Фактически эти комиссии не работают. Паспортные столы осуществляют прописки и выписки внутри районов и городов без их разрешения. Комиссии созданы формально и не отвечают необходимым требованиям. На сегодня нами даны письменные поручения всем главам администраций, чтобы эти комиссии работали в соответствии с законом. Эту работу мы провели после выборов, чтобы во время выборов не было лишнего ажиотажа в этом направлении. Она находится практически на стадии завершения».

Президент Р.Хаджимба отметил: «Работа самих комиссий вызывает определенные нарекания, но эти нарушения были и в предыдущие годы. Судя по имеющимся материалам, это носило длительный характер. По многим паспортам, имеющимся на руках у людей, выявлено, что стоят штампы прописок по нескольким местам, но штампа выписки при этом нет. Это наводит на определенные мысли. Этот вопрос должен быть закрыт. Если это касается деятельности отдельных лиц, надо выявить их. Они должны понести соответствующее наказание».

Глава государства затронул также ситуацию в связи с сообщением Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении начальника Управления уголовного розыска МВД и ответного заявления МВД по данному вопросу.

«Мы должны понять, что нужно разбираться с конкретными личностями, которые допустили нарушения. Любое изъятие вещественных доказательств должно быть правильно оформлено. Если кто-то нарушил порядок, это еще не значит, что должны возникать конфликты между структурами и предаваться огласке. Но если это имеет место, это должно быть предметом судебного разбирательства. И это должно быть известно всему обществу тогда, когда все выяснится», – сказал Президент.

В целях усиления координации между силовыми ведомствами и борьбы с криминалом глава государства ранее поручил генеральному прокурору и Совету безопасности взять под контроль возобновление деятельности Координационного совещания руководителей правоохранительных органов.

Президенту доложили о ходе расследования нападения на пожилых супругов и убийства одного из них в Сухуме в районе Маяка и двойного убийства в Гале.

«Убийство в районе Маяка полностью раскрыто, в ближайшее время дело будет направлено в суд. Осталось провести судебно-психиатрическую экспертизу. Человек, совершивший преступление, дал признательные показания. Потерпевшие не допрошены, потому что находятся в Сочи», – сообщил З. Ачба.

Министр внутренних дел А.Кобахия прокомментировал ход раскрытия преступления в районе Маяка: «Действия по раскрытию убийства на Маяке – это яркий пример профессионального взаимодействия работников Прокуратуры и МВД». Генеральный прокурор также сообщил, что преступление в Гале раскрыто.

Наала АВИДЗБА

Номер: 44Выпуск: 3505Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА