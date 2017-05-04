ЕСЛИ НАМ НЕ ВСЕ РАВНО

Сигнал от читателей

Об охоте и рыбалке можно слагать стихи, так как это удивительное, увлекательное занятие для человека. Не будем описывать ритуалы и обычаи сегодняшних охотников и рыбаков. Они священны и благородны и главное – человечны, так как связаны с пониманием природы и своих естественных потребностей.

К сожалению, в последние годы у нас в республике появилось много браконьеров, которые для получения огромных прибылей не ловят рыбу, не стреляют дичь, они их просто уничтожают. В редакцию поступил сигнал, что по реке Бзыбь, в районе ущелья, которое уходит на Псху, и пастушьей тропы, ведущей через Пшыцу, наши граждане перекрывают реку сетями. Лосось идет вверх на нерест, попадает в такие ловушки и, естественно, погибает от рук человека в массовом количестве.

Ставятся сети и в других местах, особенно там, где течение реки более или менее тихое. Причем делается все открыто, днем. На замечания отдельных людей браконьеры не реагируют и советуют в их незаконный промысел не вмешиваться.

Лосось на нерест поднимается в октябре – ноябре. Не удивительно, что мы задаем себе вопрос: «Почему у нас исчезает рыба?»

Также нам сообщили, что в Абхазии появилось много участков, где все чаще стали происходить оползни. Главная причина: в свое время мы в массовом количестве вырубали лес и бесконтрольно вывозили древесину. Взамен деревья никто не сажал. Происходит вырубка и сейчас, в частности, в окрестностях г.Сухума, нередко в парковых зонах столицы, как, например, в парке у Республиканской библиотеки, где развернулось строительство кафе.

Нам не все равно, какая будет наша жизнь в дальнейшем и что мы оставим другим поколениям. Значит, надо вести разъяснительную работу, объяснять, что уникальная природа и богатые ресурсы исчезнут от хаотичного, потребительского к ним отношения. А к злостным нарушителям надо применять меры в соответствии с законами, которые все-таки должны заработать.

Редакция благодарит граждан Абхазии, которые сообщили о волнующих их нарушениях и выполняет просьбу дать им огласку.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 45Выпуск: 3506Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА