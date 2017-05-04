ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАННЫЙ ДЛЯ ВСЕХ

Известному в Абхазии футболисту и тренеру Юрию Ирадионовичу Логуа исполнилось 60 лет.

Юрий Логуа родился 29 апреля 1957 г. в Очамчыре.

В те годы самым любимым у мальчишек видом спорта в Абхазии был футбол. И Юра не был исключением. Уже в 7 лет он стал постигать азы этой интересной игры у известного в республике тренера Бондо Леоновича Какубава в секции футбола в ДЮСШ г. Очамчыры.

Способного юного футболиста заметили тренеры и в 15 лет пригласили его выступить на чемпионате ГССР за команду «Амирана» (Очамчыра).

В 1973 году, когда Юрию было 17 лет, знаменитый абхазский футболист Георгий Грамматикопуло, возглавлявший тогда сухумское «Динамо», пригласил его в команду на товарищеский матч «Динамо» (Сухум) – «Арарат» (Армения). Соперником сухумчан была сильная армянская команда, которая в то время являлась обладателем Кубка СССР и чемпионом СССР.

С 1978 по 1987 гг. Ю.Логуа отстаивал честь «Динамо» (Сухум) под руководством выдающихся тренеров – А.Л. Норакидзе, заслуженного тренера СССР, Н.А. Дзяпшипа, заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера Абхазии, Г.С. Грамматикопуло, заслуженного мастера спорта СССР.

В это же время Юрий учился на факультете физической культуры и спорта в Абхазском государственном университете, который окончил в 1985 г.

С 1987 по 1989 гг. он учился в Высшей школе тренеров в Москве.

После окончания учебы был назначен вторым тренером в сухумское «Динамо». В этом же году «Динамо» вышло в первую Лигу Чемпионата СССР под руководством заслуженного тренера РФ, мастера спорта международного класса, игрока сборной СССР и московского «Динамо» Олега Васильевича Долматова.

В 1992 г. началось резкое обострение ситуации в Абхазии, что сказалось и на футболе. В связи с распадом Советского Союза и началом Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. клуб «Динамо» был расформирован.

Юрий Логуа – участник грузино-абхазской войны.

После ее окончания работал тренером по футболу в РДЮСШ игр.

С 2005 по 2014 гг. Юрий Ирадионович – заместитель председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту Республики Абхазия.

С 2014 г. по настоящее время – главный тренер РДЮСШ игр по футболу.

Мы желаем юбиляру крепкого здоровья, столь необходимого для тренерской работы, талантливых и благодарных учеников и новых футбольных успехов!

Друзья

От редакции: Мы также поздравляем Юрия Логуа с круглой датой. Дорогой Юрий, мы помним и знаем о твоей футбольной карьере, цель которой – повышение престижа сухумского «Динамо». Твои «проходы» по полю, навесные пасы и комбинации старые болельщики вспоминают до сих пор.

После Победы 30 сентября 1993 года ты был среди тех, кто восстанавливал спортивное движение в республике и футбол, в частности. Твоя поддержка как чиновника любого спортсмена всегда была и остается ценной и памятной.

Такому замечательному человеку, нужному обществу и спорту, желаем успехов и долгих лет жизни.

Ты красиво играл, правильно живешь, а значит, впереди тебя ожидают новые победы!

Юрий КУРАСКУА

Номер: 45Выпуск: 3506Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА