ВСПОМИНАЯ КАЗАКОВ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ

27 апреля в Государственном музее Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба состоялось праздничное мероприятие, посвященное участию казаков-добровольцев в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Инициатором его проведения выступил личный состав Черноморского казачьего войска Абхазии совместно с коллективом Музея.

В приветственном слове заместитель директора Государственного музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба Николай Медвенский представил присутствовавшим на мероприятии учащимся и преподавателям средних школ № 3 и № 4 г. Сухума пришедших на встречу с ними ветеранов. В их числе были представители Черноморского казачьего войска Абхазии, добровольцы из Чечни, Южной Осетии, Приднестровья.

Бывший начальник отдела спецопераций группы «Дельфин» батальона «Днестр» МВД Приднестровской Молдавской Республики, капитан Игорь Данилин рассказал об истории зарождения абхазского казачества, участии казачьих формирований Абхазии, Юга России и Приднестровья в ОВ народа Абхазии 1992-1993 гг., а также о казаках – Героях Абхазии и кавалерах ордена Леона, о совершенных ими воинских подвигах.

Доброволец из Чечни Вахид Керимов отметил: «Война началась не по нашей воле и вопреки нашему желанию. Мы пришли на помощь нашим братьям-абхазам в их борьбе за свободу. Во время боев делили и кусок хлеба, и патроны. Мужественный абхазский народ оказал врагу сопротивление и сумел отстоять свою независимость, а мы в этом помогали. То, что маленькая республика победила более сильного противника – это настоящий подвиг. Если будет надо, мы и сегодня поможем».

Под аплодисменты собравшихся войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, полковник Вадим Мироненко передал директору Государственного музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба, Герою Абхазии Мзие Бейя казачьи реликвии: шашку, фуражку, нагайку, черкеску, шеврон Всевеликого войска Донского, а также пробитые пулями каску и флягу одного из казаков, погибшего за свободу Абхазии.

«Для нашего музея это – бесценные реликвии. Теперь мы имеем возможность представить боевой путь казачества в нашей Отечественной войне. Дорогие добровольцы из Чечни и других республик Северного Кавказа, пожалуйста, помогите собрать экспонаты, отражающие и ваше участие в ней», – обратилась к ветеранам Мзия Бейя.

В завершение мероприятия Вадим Мироненко от имени Донецкой Народной Республики наградил Золотыми Георгиевскими крестами восьмерых добровольцев из Республики Абхазия, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе.

Пресс-служба ЧКВА

Номер: 45Выпуск: 3506Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба ЧКВА