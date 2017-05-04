СЛОВО О МОЕМ ОТЦЕ

К 105-летию Г.Чукбар

Мой папа Григорий Иванович Чукбар был замечательным отцом. Но не только это подвигло меня рассказать о нем.

Григорий Чукбар – один из представителей славной плеяды абхазской интеллигенции XX века, много сделавшей для сохранения и развития абхазской культуры. Он был и видным деятелем народного образования в 60-70-х годах.

Известно, что труд педагога не оставляет материальных свидетельств, он лишь отзвук в душах людей и относится к категории нравственных ценностей, передаваемых из поколения в поколение.

Мой отец родился 5 мая 1912 года в селе Калдахуара Гудаутского участка, в семье зажиточного крестьянина – анхаю. Род наш небольшой, и все носители этой фамилии происходят из одного корня. С ХХ века многих представителей фамилии Чукбар можно встретить в рядах абхазской интеллигенции, особенно в просвещении и здравоохранении.

Раннее детство Григория Чукбар прошло в патриархальной среде родного села, но, рано потеряв отца, мальчик воспитывался в семье старшего брата – Антона Ивановича Чукбар, известного просветителя и общественного деятеля и его супруги Ольги Михайловны Лавровой-Чукбар, внучки известного теоретика революционного народничества П.Л. Лаврова, которая сама посвятила 50 лет жизни педагогической деятельности в Абхазии. Она отдавала мальчику всю свою душевную теплоту, оберегала его и заботилась о нем, как о своем ребенке.

Образ брата, являвшегося соратником Нестора Лакоба, погибшего в 1937 году в результате необоснованной репрессии, навсегда остался для Григория эталоном человечности, преданности делу и бескорыстного служения своему народу.

В 1923 году мальчик Григорий Чукбар впервые переступил порог Сухумской образцовой горской школы, школы, с которой, так или иначе, оказалась связана большая часть его жизни.

Воспитанники школы-интерната жили в благоустроенном общежитии на берегу моря (красивое здание АбНИИ им. Д.И. Гулиа было сожжено в войну в 1992-1993 гг.). Директор Кондратий Федорович Дзидзария жил в том же доме и, будучи настоящим педагогом-воспитателем, очень чутко относился к своим питомцам, их нуждам, проблемам и духовным запросам.

За годы учебы школа становилась для мальчиков вторым домом. Уже потом я не раз была свидетельницей, как папа и его одноклассники тепло и с восхищением вспоминали своих учителей и воспитателей: К.Ф. Дзидзария, В.П. Данкевича, М.Т. Ранефта, Ж.Р. Грандилевскую, Б.А. Кация и других.

Трудовая биография Г.Чукбар началась рано. Он был секретарем Очамчырского, затем Гудаутского райкомов комсомола. Однако волна политических репрессий не миновала и его. В 1937 году за связь с «врагами народа» (брат «вpaга народа») он был снят с должности секретаря райкома и исключен из комсомола. Но в 1938 году в Москве ЦК ВЛКСМ создает комиссию по пересмотру дел репрессированных комсомольских кадров в русле борьбы с перегибами в линии партии. Г. Чукбар был реабилитирован и восстановлен в комсомоле.

С 1938 года он – студент Сухумского государственного пединститута и в 1941 году получает диплом с отличием.

С началом Великой Отечественной войны он был призван в ряды Советской армии и попал в школу офицеров Закавказского фронта, но вскоре был отчислен. Какой политрук с такой биографией – «брат врага народа»! Тогда в анкетах были обязаны указывать репрессированных родственников.

В 1952 году в связи с усилившимся притеснением кадров абхазской национальности он выезжает в Ставропольский край. В городе Пятигорске устраивается на работу в Северокавказское туристическое управление ВЦСПС. Совершенствуется в новой профессии, разрабатывает туристические маршруты, совершает восхождения на вершины Большого Кавказа, неоднократно покоряет Эльбрус, получает звание «Альпинист СССР».

Вернуться на Родину ему удается только в 1957 году, и он начинает работать по специальности в системе просвещения. Руководит абхазским педучилищем, затем назначается министром просвещения Абхазии. Несмотря на чинимые препятствия, он смог многое сделать для развития системы образования нашего народа.

Всю свою энергию, пыл своего сердца Григорий Иванович отдавал возрождению абхазской школы, уделял особое внимание подготовке национальных кадров, развитию сети школ-интернатов для абхазских детей, в частности, добился строительства двух интернатов – Калдахуарского и Сухумского. Однако ему, как и многим патриотам, в то время не суждено было осуществить все задуманное. Он был освобожден от занимаемой должности «за перекос в национальной политике» по негласному указанию первого секретаря ЦК Компартии Грузии В. Мжаванадзе: «Убрать этого министра-националиста».

С 1960 по 1975 годы Чукбар был бессменным руководителем легендарного учебного заведения – абхазской горской школы. В это время появились новые светлые классные помещения с современным оборудованием, дающие возможность ввести кабинетную систему обучения, был создан музей школы, построена современная столовая.

Работа директором школы как нельзя лучше отвечала многогранности его натуры. Много внимания уделялось им подбору квалифицированных педагогических кадров, повышалось качество обучения и воспитания. Важной задачей школы он считал нравственное формирование личности учащихся. Особое внимание уделялось военно-патриотическому воспитанию. Была создана поисковая группа из старшеклассников, которая установила имена 79 бывших выпускников школы, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Эти имена высечены на мемориальных плитах на фронтоне школы.

Григорий Иванович проводил большую работу с молодыми учителями, многие из которых в дальнейшем стали видными деятелями просвещения: М.Д. Губаз, В.Е.Александров, Э.Л.Тужба, Д.Т. Чукбар, А.М. Лакоба и другие.

Вот как об этом времени вспоминает Арда Михайловна Лакоба, заслуженный учитель Абхазии: «Григорий Иванович принял меня, молодую учительницу начальных классов, на работу. Описать его не так просто. Это яркая неординарная личность, интеллигент с чистой душой, молодых воспитывал в духе лучших абхазских традиций. Его отличали педагогический такт и отеческая теплота в работе с детьми. Учитель должен быть артистичным, говорил он, и сам был веселым, умел шутить. Хотелось бы побольше таких ярких личностей на ниве нашего просвещения».

Мне часто приходилось слышать самые теплые воспоминания о своем директоре и от других педагогов – его многолетних сотрудников.

Что отличало его – богатейшая эрудиция. Где только ни пришлось моему отцу поработать – отдел пропаганды и сельскохозяйственный отдел Абхазского обкома компартии, во главе Союзпечати Абхазии (это кроме системы просвещения), везде он работал с полной отдачей и ставил цель – досконально изучить проблему.

И что еще поражало: в юности, поверив в идеалы социализма, он остался верен им до конца и был убежден, что можно построить справедливое общество, если каждый будет честно делать свое дело.

Григорий Иванович Чукбар прошел большой путь, имел правительственные награды, избирался депутатом Верховного Совета Абхазии. Жизнь его, наполненная благородным созидательным трудом, стала для многих примером служения своему народу во все времена, какими бы тяжелыми они ни были.

Татьяна ЧУКБАР

Номер: 45Выпуск: 3506Рубрика: обществоАвтор: Татьяна ЧУКБАР