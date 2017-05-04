Международная научно-практическая конференция

Россия – Абхазия

В Сухуме в рамках Культурного сезона «Россия – Абхазия-2017» прошла Международная научно-практическая конференция «Совершенствование процесса охраны и использования объектов ИКН». Организатор конференции – Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия. Проблемы в области охраны историко-культурного наследия, нормативного правового регулирования охраны объектов ИКН, экологии, искусствоведения собрались обсудить на форуме представители госструктур, эксперты, ученые, общественные деятели Абхазии и России.

Мероприятия, проводимые в рамках Культурного сезона «Абхазия – Россия-2017», служат духовному сближению наших народов, укреплению взаимосвязей деятелей науки, культуры и образования двух государств. Подобные акции способствуют реальному воплощению идей, заложенных в основу действующего российско-абхазского Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве.

Номер: 45Выпуск: 3506Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс