АБХАЗСКОМУ РАДИО ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ

Президент РА Р. Хаджимба поздравил главного редактора, коллектив и радиослушателей Абхазского радио с юбилеем.

В поздравлении говорится:

«Поздравляю весь коллектив и всех радиослушателей Абхазского радио с 85-летним юбилеем.

Основанное еще в далеком 1932 году Абхазское радио прошло богатый и сложный путь своего развития. Все попытки грузинского руководства прекратить радиовещание на территории Абхазии провалились. Сегодня Абхазское радио вещает не только в столице, но и по всей республике. В его архиве хранятся уникальные записи выдающихся писателей, историков, журналистов и общественно-политических деятелей Абхазии.

Велика роль Абхазского радио и в годы Отечественной войны народа Абхазии, когда оно стало мощным оружием против грузинских агрессоров.

В этот праздничный день хочу пожелать всему коллективу национального Абхазского радио здоровья, мира и успехов в их ответственном и значимом деле».

Номер: 45Выпуск: 3506Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс