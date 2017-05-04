ЧТОБЫ СЕЗОН ПРОШЕЛ УСПЕШНО

Выездное совещание Кабинета Министров РА под председательством Президента Р.Хаджимба состоялось в г.Гагре. Министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия напомнил, что главные бюджетообразующие объекты туристической сферы демонстрируют лучшие показатели по сравнению с предыдущими годами. Он подчеркнул, что основные требования туристов – безопасность, чистота и качественное питание. А. Гарцкия отметил, что для усиления безопасности на туристических объектах необходимо присутствие сотрудников милиции.

Одной из проблем, возникающих во время курортного сезона, заместитель министра здравоохранения Батал Кация назвал нехватку медикаментов. Он призвал глав администраций городов и районов прислушиваться к просьбам главврачей медучреждений создать резерв необходимых медикаментов.

Президент Р. Хаджимба выразил уверенность, что численность туристов в 2017 году будет не меньше, чем в предыдущем году. Р.Хаджимба напомнил о крупных туристических кластерах на территории Российской Федерации, которые составляют конкуренцию нашей республике.

Глава государства обратил внимание руководства Министерства сельского хозяйства на использование сельскохозяйственной продукции местного производства в организации питания. Президент отметил, что объектам курортной инфраструктуры следует активно сотрудничать с местными производителями сельхозпродукции и заключать с ними соответствующие соглашения.

Номер: 45Выпуск: 3506Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс