Закон Республики Абхазия

Об исполнении бюджета Пенсионного фонда РА за 2016 год

Статья 1

Утвердить Отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда Республики Абхазия за 2016 год по доходам в сумме 1 010 532,7 тыс. руб. (приложение №1) и по расходам в сумме 959 725,9 тыс. руб. (приложение №2), остаток денежных средств Фонда на 1 января 2017 года в сумме 57 792,6 тыс. руб.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 29 марта 2017 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

11 апреля 2017 года,

№ 4394-с-V

Номер: 45Выпуск: 3506Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия