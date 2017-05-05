АЛЕКСАНДР МИКТАТОВИЧ, МЫ БЛАГОДАРНЫ ВАМ

Они защищали Родину

Александра Миктатовича Тария я знала давно. Удивительно корректный, всегда подтянутый, он покорял собеседника своей искренностью, тактичностью, в высшей степени интеллигентностью. Я всегда удивлялась, что у него, уже немолодого человека, прошедшего через страшные испытания Великой Отечественной войны 1941-45 годов, вернувшегося домой инвалидом, глаза совсем молодые.

Неиссякаемая любознательность, любовь к жизни и были источниками бесконечного множества дел, которые успел сделать за долгие послевоенные годы Александр Миктатович.

Он работал военруком в Новоафонской школе, потом окончил Тбилисский горнотехнический институт, работал в Ткуарчале и Гудауте по комсомольской линии, затем – заместителем редактора газеты «Апсны Капш», а с 1978 по 2007 годы был директором Абхазского государственного музея в Сухуме.

Когда он работал над своим большим трудом «Книга памяти», то не знал ни отдыха, ни устали (как, впрочем, и всегда). По нескольку раз посылал письма родственникам погибших в ВОВ, чтобы они снабдили его хотя бы какими-нибудь сведениями.

В той войне и четверо братьев моего отца Шамиля Лазба не вернулись с фронта. Александр Миктатович знал их всех еще до войны. Не раз бывал в доме моего деда в селе Анхуа. Он заставил меня собрать максимально возможный материал о моих родственниках, чтобы увековечить память о них.

Спасибо Вам, Александр Миктатович!

Судьба уготовила ему еще одно испытание – пережить Отечественную войну народа Абхазии 1992-93 годов, еще более жестокую и беспощадную к нашему народу.

Он мог, как и большинство жителей Сухума, стать беженцем и уехать к родственникам подальше от бед. Но не смог. Не смог потому, что чувство ответственности за вверенный ему музей оказалось сильнее чувства страха, а собственная жизнь – незначительной по сравнению с судьбой многовековой истории Абхазии и ее народа, хранящейся в музее. В городе хозяйничала банда Сосо Ахалая, уже были сожжены здания Госархива, АбНИИ, музей Лакоба и другие значимые объекты.

Александр Миктатович вспоминал: «Проработав в этом музее столько лет, я не смог бросить его на произвол судьбы. В нем было собрано и бережно хранилось более 100 тысяч свидетельств материальной и духовной культуры моего народа и моей Абхазии».

К нему несколько раз приходили вооруженные гвардейцы, приставляли к груди дуло автомата, возили по городу, но не так-то легко было напугать ветерана Великой Отечественной войны. Мало того, он рискнул пойти к начальнику отдела охраны госимущества для того, чтобы заключить договор о круглосуточной охране музея. Без этого уже невозможно было сохранить его. Как ни странно, договор был заключен.

В опасности был и Выставочный зал по улице Лакоба вместе с Картинной галереей. Александру Тария удалось договориться с новыми властями и об их сохранении. «Сегодня многие художники Абхазии с гордостью выставляют там свои произведения на обозрение общественности. И я с большой радостью смотрю на них и высоко ценю творчество художников. Но никто из них не спросил, как бесценные произведения искусства сохранились во время оккупации г. Сухума грузинскими гвардейцами?» – писал А.Тария.

Он сумел сохранить во время войны до 90% экспонатов Государственного музея и все 100% художественных произведений в Картинной галерее.

За активное участие в боях по освобождению Санчарского перевала и села Псху в годы Великой Отечественной войны, за другие боевые заслуги он награжден многими орденами и медалями, а за героизм в Отечественной войне народа Абхазии (1992-93 гг.) – орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

Почетный гражданин села Псху, заслуженный пропагандист, заслуженный работник культуры Абхазии, автор более 10 исследовательских работ, Александр Миктатович Тария – один из тех, кем мы должны гордиться и на кого должны равняться.

Людмила ЛАЗБА, педагог, сотрудник Музея Боевой Славы имени В.Г. Ардзинба

Номер: 46Выпуск: 3507Рубрика: обществоАвтор: Людмила ЛАЗБА, педагог, сотрудник Музея Боевой Славы имени В.Г. Ардзинба