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05.05.2017
Номер: 46
Выпуск: 3507
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.
Особая категория людей
Во многих лечебных и социальных учреждениях нашей республики исчезают таблички: «Ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. обслуживаются вне очереди». Это не правильное отношение, недопонимание и наша недоработка. Вырисовывается наглядный пример такого отношения в будущем и к ветеранам Отечественной войны народа Абхазии.
Ветераны войны – особая категория людей, которых надо беречь и оказывать им внимание. И неважно, сколько человек осталось. Они – наша история и память.
Номер: 46
Выпуск: 3507
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.