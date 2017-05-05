Особая категория людей

Во многих лечебных и социальных учреждениях нашей республики исчезают таблички: «Ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. обслуживаются вне очереди». Это не правильное отношение, недопонимание и наша недоработка. Вырисовывается наглядный пример такого отношения в будущем и к ветеранам Отечественной войны народа Абхазии.

Ветераны войны – особая категория людей, которых надо беречь и оказывать им внимание. И неважно, сколько человек осталось. Они – наша история и память.

Номер: 46Выпуск: 3507Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.