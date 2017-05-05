СЕКУНДЫ ДЛЯ СОЛДАТА НА ВОЙНЕ

Эту историю мне рассказал Аслан Тамшугович Отырба, ветеран Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., абхаз-патриот, один из руководителей Абхазии, который смело отстаивал интересы республики и народа, несмотря на сложные времена и давление со стороны Грузии.

Когда началась Великая Отечественная война, А.Отырба, как и многие сыновья и дочери Абхазии, встал на защиту своей большой страны. Группу абхазских добровольцев определили в пехоту. Как известно, этот род войск всегда на передовой и там, где особенно тяжело.

Аслан Тамшугович говорил, что в боях он и однополчане закалились и стали «обстрелянными» солдатами, и на мелочи перестали реагировать. Это например, когда где-то на линии фронта идет бой, а их роте дают небольшую передышку, и шум стрельбы уже не привлекает внимания. Солдат сам выбирает, на что потратить время. Кто-то пишет домой письмо, другой раскуривает табачок, многие успевали даже бриться. Аслан Отырба и еще пять однополчан решили перекусить. Взяв свои котелки, с какой-то едой, уселись рядом на большой ствол упавшего дерева. Не успели приступить к трапезе, как что-то за доли секунд засвистело, и перед сидевшими солдатами в нескольких метрах от них вздыбилась земля. «Залетел» шальной снаряд или мина.

Аслан Тамшугович рассказал, что он как сидел, двумя руками держа котелок за его бока, так и остался в таком положении. Только солдатского котелка в руках не оказалось. Осколком или ударной волной его выбило, он и не понял как. Только чувствовал тишину, запах гари, пороха и вкус земли.

Оглянувшись на тех, с кем сидел на бревне, он увидел, что один был ранен, остальные убиты. В такой момент, вспоминая солдат, действительно хочется о многом подумать.

О таких, как Аслан Тамшугович Отырба, говорят, что это человек чести и долга. Вся его жизнь – образец правильных, смелых поступков, решений, направленных на благо общества.

А таких и Бог бережет.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 46Выпуск: 3507Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА