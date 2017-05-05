ЕСТЬ И ЕГО ВКЛАД В ПОБЕДУ!

72 года назад праздничный салют ознаменовал окончание Великой Отечественной войны. Долгие четыре года вся страна ждала этого дня – дня Великой Победы. И он наступил 9 Мая 1945 года. С тех пор этот праздничный день стал олицетворением мужества, стойкости, скромности, самопожертвования. Моему поколению повезло, так как рядом с нами жили и живут участники той далекой войны. Все сложнее сегодня встретить ветерана Великой Отечественной войны. Ставшие при жизни легендой, они выполнили свой долг перед Родиной, не сдали превосходящему в силе противнику свою любимую страну. Поколение победителей уходит в историю, и тем ценнее для нас каждая встреча с ними, каждое воспоминание и просто общение с людьми, которые научились ценить каждый день своей жизни.

В канун Дня Победы мы договорились о встрече с участником Великой Отечественной Михаилом Шерозия. Я немного волновалась, не хотелось беспокоить воспоминаниями ветерана. С первой минуты общения все переживания исчезли, а мой собеседник с удовольствием рассказывал о себе, о том 16-летнем парнишке, который с друзьями рвался на фронт. Михаил родился в Гудауте в 1925 году. Он был учеником средней школы, когда началась война. И первая мысль была идти на фронт, так думали и его сверстники, комсомольцы, воспитанные на идеях патриотизма. Но в военном комиссариате им отказывали раз за разом, говорили – у нас не детский сад. С присущим молодым упорством Михаил и его друзья обивали пороги военкомата, и тогда им предложили альтернативу. В шахтах Ткварчели были нужны работники, так как шахтеры старшего поколения были призваны в армию. Таким образом, юноши оказались в городе горняков, и после короткого обучения в ремесленном училище им доверили добычу угля, который был так необходим стране. Но мысли о фронте не покидали их, каждый день и ночь они строили планы, чтобы попасть на линию фронта. Причем идеи были самые фантастические, но главное – чтобы быть в одном ряду с защитниками Родины.

Старший брат Михаила – Александр, был призван в армию и воевал на фронте. Когда его провожали, отец напутствовал сына и желал ему возвращения домой с Победой. Миша тоже мечтал о том дне, когда и его будут провожать в армию, он не мог себе представить, что война окончится без его участия. Лишь в 1943 году Михаилу удалось осуществить свою мечту, и он получил долгожданную повестку в военкомат. Но до фронта было еще далеко. Впереди у него были курсы радиотелефонистов в Тбилисском военном училище. Лишь освоив новую для себя науку, Михаил был направлен на фронт. Он воевал на Донском направлении и 1-м Украинском фронтах в составе отдельного батальона связи.

Боевой путь Михаила Шерозия начался с донских степей, а дальше вместе с 1-м Украинским фронтом он дошел до Берлина. День Победы он встречал в Берлине, и с тех пор 9 Мая для него, как и для всех, кто приближал этот светлый праздник, это – самый важный день в жизни. А в мае 1945-го, как и все советские люди, он был счастлив, что войне наступил конец, и в этом есть его маленький вклад. Медаль «За взятие Берлина» напоминает ему о тех днях, когда обреченный Берлин еще сопротивлялся, а наши доблестные войска шли к Победе. И конечно, до сих пор он вспоминает тех ребят, с которыми он воевал, и тех, кто отдал свои молодые жизни за мир и счастье в каждом доме и в большой стране. Для Михаила война не закончилась в 1945 году. Об этом он не стал распространяться, несмотря на то что прошло более 70 лет. Известно, что он освобождал Чехию, Польшу и продолжал нести свою службу в Австрии. Лишь в 1949 году он смог вернуться домой, в Абхазию.

Сейчас, убеленный сединой, но весьма активный, Михаил Парменович самый старший в их роду. У него от четверых сыновей и дочери 20 внуков и правнуков. Я подумала, что о такой жизни можно написать книгу, и высказалась по этому поводу. Ответ моего собеседника меня сразил: «Я уже написал и издал такую книгу», – сказал он. И вот у меня в руках роман Михаила Шерозия «За огненной стеной». Роман вышел в 2010 году, когда автору уже исполнилось 85 лет, небольшим тиражом, но достаточным, чтобы все родственники, друзья получили в подарок книгу. Она во многом автобиографичная, и судьба автора повторяется в судьбе главного героя. Во время нашего разговора я много раз ловила себя на мысли, что не перестаю удивляться этому человеку, сохранившему в 92 года ясный ум, память, умение прекрасно излагать свои мысли, словом, общаться с ним одно удовольствие. Михаил Парменович показал мне книгу, дал ее почитать, и отметил, что его беспокоит в книге лишь один вопрос: корректорские ошибки, закравшиеся в текст. «Есть орфографические ошибки, которые не должны были появиться в тексте», – с сожалением отметил он.

С таким необычным человеком, очень интересным и содержательным, я имела честь познакомиться. Михаил после демобилизации устроился на работу на Лыхненскую чайную фабрику. И всю свою сознательную жизнь работал на одном предприятии. Не переставал учиться, совершенствовал свои знания, по мере модернизации фабрики. Сейчас он с грустью говорит о былой славе абхазского чая. Но в его словах я услышала и нотки надежды – дело, которому отдано столько сил и труда, не может исчезнуть безвозвратно. А значит, абхазский чай вновь займет свое достойное место.

В 72-й день Победы по традиции Михаил Парменович наденет свой праздничный китель с боевыми наградами. Орден Отечественной войны II степени, медали «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», многочисленные юбилейные медали, в том числе и за ратные подвиги уже в мирное время. С праздником, дорогие ветераны! И спасибо вам за Победу!

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 46Выпуск: 3507Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району