О ВОЙНЕ И ПОБЕДЕ

В канун 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. ученики начальных классов Сухумской средней школы №6 им. Владимира Комарова провели торжественную линейку. Среди приглашенных гостей были ветеран Великой Отечественной войны 1941– 45 гг., заслуженный учитель Абхазской АССР, ветеран труда Екатерина Синявская, а также начальник Управления образования столичной Администрации Людмила Адлейба.

Екатерина Синявская рассказала о своем боевом пути в годы войны: «В то время действовал призыв девушек-комсомолок в ряды Красной армии. Сразу после окончания школы, 11 апреля 1942 года, я начала свой боевой путь. В Абхазии наш 20-й зенитно-пулеметный батальон охранял железнодорожные мосты от Гагры до Зугдиди от налетов немецких самолетов. А со временем наш батальон отправили на войну с Японией».

Ветеран вспомнила, как она встретила Победу. «Наш батальон двигался к станции, которая находилась недалеко от озера Байкал. По дороге люди бросали в эшелон полевые цветы. И лишь по прибытии на станцию мы узнали, что война закончилась. Это – необъяснимое чувство! На какой-то миг мы потеряли самообладание, стали петь, танцевать, стрелять из оружия».

После войны Екатерина Синявская вернулась в Абхазию и начала преподавать в школе.

Номер: 46Выпуск: 3507Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс