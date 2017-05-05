ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Великим праздником – Днём Победы!

Этот день является самым значимым для всех нас. Он объединяет все народы, которые более 70 лет назад героически защитили свободу и независимость нашей Родины.

Мы должны сделать все возможное, чтобы уберечь нашу землю от новых войн, сохранить память о славных подвигах предков в умах и сердцах будущих поколений. Помните, что вместе мы способны на великие дела, как в ратном деле, так и в мирной жизни.

Желаю вам мира и согласия, добра и благополучия!

Счастья и здоровья вам и вашим близким!

С уважением,

М.Х. ЭКЗЕКОВ, президент Международного абазино-абхазского объединения «Алашара», председатель правления Ассоциации абазинских общественных организаций «Апсадгьыл» («Родина»)

Номер: 46Выпуск: 3507Рубрика: политикаАвтор: М.Х. ЭКЗЕКОВ, президент Международного абазино-абхазского объединения «Алашара»