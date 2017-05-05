ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РА РАУЛЯ ХАДЖИМБА С 9 МАЯ

Дорогие ветераны!

Уважаемые граждане Республики Абхазия!

От всей души поздравляю вас с Великим праздником – 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Огромен вклад бесстрашных воинов из Абхазии во всенародную, самоотверженную борьбу с фашизмом. Народная память и историческая наука по достоинству оценили немеркнущую героическую славу защитников Родины.

Мы по праву гордимся подвигом тысяч пехотинцев, танкистов, артиллеристов, летчиков, бойцов Военно-морского флота и многих других защитников Отечества, ушедших из Абхазии на поля сражений . Многие из них были отмечены высокими государственными и боевыми наградами. Ярким примером мужества и отваги для будущих поколений навсегда остались 22 Героя Советского Союза, достойно представляющих нашу республику.

Мы склоняем головы перед светлой памятью воинов, павших смертью храбрых на фронтах ВОВ, покрывших себя неувядаемой славой.

Следует дать высокую оценку боевым заслугам участников обороны Кавказа, в числе которых тысячи жителей Абхазии.

С первого дня войны до победного часа все население нашей республики вело усердную и неустанную работу по укреплению тыла и обороноспособности страны.

Дорогие наши ветераны!

Вы приняли на себя тяжелый удар и с честью выстояли это суровое испытание! Одержанная вами Великая Победа спасла мир от порабощения, открыла возможность всем последующим поколениям для свободного и полноценного развития, уверенного продвижения вперед! Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, праздничного настроения!

С Днем Победы, дорогие соотечественники!

Номер: 46Выпуск: 3507Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия