КРУАССАНЫ С ФЕЙХОА?

Тогда вам в итальянский ресторан на Пушкина!

Этого события многие ждали давно, и вот оно случилось! Совсем недавно в Сухуме, в здании бизнес-центра «ГУДОУ PLAZA», состоялась презентация первого в Абхазии настоящего итальянского ресторана, который открыли итальянец Флавио Де Марки, его супруга Юлия Колинчак и их друг Иван Лушук. А ждали этого события потому, что в Абхазии многие уже успели полюбить новых жителей Абхазии или наслышаны об их страсти к кулинарии.

Флавио, Юлия и их маленькая дочь Аврора-Виктория, которая ходит в сухумский детский садик и говорит на абхазском уже несколько слов, переехали в Абхазию в ноябре прошлого года. Узнали они о нашей стране благодаря Ассоциации «Европа – Абхазия», которая занимается за рубежом продвижением позитивного имиджа Абхазии. Юлия и Флавио являются рестораторами со стажем. Флавио – повар-пиццайолло, а Юлия больше специализируется на приготовлении лазаний, макарон и круассанов. И здесь они решили заняться своим любимым делом, в котором их поддержал их давний друг Иван Лушук, 12 лет проживший в Италии. В марте он тоже переехал в Абхазию и сейчас работает барменом и официантом в открывшемся ресторане.

Перейдем к самому событию. К вечеру возле популярного в Сухуме бизнес-центра, который специально украсили шарами зеленого, белого и красного цветов итальянского флага, стали потихоньку собираться люди. Всем было интересно, каким будет итальянский ресторан, чем он будет отличаться от других заведений в Сухуме и станет ли он своеобразным культурным центром Италии в Абхазии. Ведь у нас в стране любят не только итальянцев, схожих с нами как внешне, так и по темпераменту, но и культуру Италии, ее архитектуру, ну и, конечно же, вкусную и популярную во всем мире итальянскую кухню.

Владельцев ресторана пришли поздравить с таким приятным событием Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Семен Григорьев, представители Администрации г. Сухума, Торгово-промышленной палаты, делового сообщества, сотрудники МИД, журналисты. А новый ресторан, названный в честь великого художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти (эмблемой заведения стал фрагмент фрески «Сикстинской Мадонны» итальянского живописца), в тот день успел понравиться многим.

Открывая мероприятие, заместитель министра иностранных дел Абхазии, один из соучредителей Ассоциации «Европа – Абхазия» Кан Тания, активно поддержавший этот проект, отметил, что «владелец заведения Флавио Де Марки – его друг и друг Абхазии. И открытие ресторана «Cristallo Raffaello» свидетельствует о том, что в Абхазии есть благоприятная среда для привлечения иностранных инвестиций».

И вот настал момент, когда все гости праздника могли отведать блюда итальянской кухни. А у нас любителей итальянской еды, как я уже говорила, много. Разнообразные кростини (один из видов традиционной итальянской закуски), нарезки из колбасы салями и итальянских сыров, привезенных из Италии, круассаны с карамелью и джемами из местных фруктов – фейхоа, киви, яблок и мандаринов (правда, необычное сочетание?) пришлись многим по вкусу. И вы удивитесь, почему круассаны? Оказалось, что эти знаменитые французские рогалики очень популярны в Италии, поэтому рестораторы решили обязательно включить их в меню заведения. Раз уж заговорили о меню «Cristallo Raffaello», то вам, наверное, интересно узнать, что оно будет разнообразным. Посетителей ждут традиционные итальянские пасты, равиоли, лазанья, ризотто, более 30 видов пицц с местными овощами и итальянскими салями и сырами, привезенными из Италии, а также домашние соки, морсы, джемы и варенья, приготовленные специально для ресторана в мастерской еды «Ах=арах» в селе Лыхны.

Казалось, празднику не будет конца! Гости общались, отмечали тысячелетние связи Италии и Абхазии, наслаждались популярными и у нас в Абхазии итальянскими песнями, который исполнил итальянский певец Альберто Чикарелли, специально приехавший в Абхазию на открытие ресторана. И каждый выражал надежду, что новое заведение в Сухуме, объединившее многих людей узами дружбы и партнерства, будет пользоваться популярностью. Сами рестораторы отмечали, что заведение станет «маленьким островком Италии в Абхазии», где посетители смогут попрактиковаться в итальянском языке и еще больше узнавать о богатой итальянской культуре. Ребята хотели бы поработать и над тем, чтобы здесь проходили различные выставки, показы итальянских фильмов, небольшие концерты. В заведении также будет установлена «Копилка добра» Культурно-благотворительного фонда «Ашана», куда любой желающий может сделать денежный взнос. А с 1 мая согласно договору ресторан «Cristallo Raffaello» будет с каждой позиции меню перечислять в фонд 1 рубль – на лечение тяжелобольных детей. И еще, за чашечкой ароматного кофе с круассаном (кстати, традиционный итальянский завтрак – кофе с круассаном стоит всего лишь 80 р. Это говорит о демократичных ценах заведения) в ресторане можно будет читать нашу газету (Заметили? Все как в самой Италии!), которая является главным информационным партнером заведения. И совсем скоро мы с Флавио Де Марки начнем рассказывать вам об интересных фактах итальянской кухни, которые помогут узнать и понять Италию лучше даже без путешествий в эту красивую европейскую страну.

Праздник, конечно же, закончился, но осталось от него много приятных впечатлений. А впереди у наших друзей трудовые будни. Ребята говорят: чтобы воплотить все свои мечты и идеи в реальность нужно много работать. Остается пожелать им удачи и больших успехов!

Эсма АРДЖЕНИЯ

Р.S. Благодарим за информационную поддержку ресторана редакции Государственной телерадиокомпании, Государственного информагентства «Апсныпресс», газеты «Айъа-Сухум», информагентства «Абхазия-Информ» и информфотоагенства «Абхазпресс-АРТФ» и наша газета.

Авторы снимков: Владимир ПОПОВ и Руслан ТАРБА.

Номер: 47Выпуск: 3508Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ