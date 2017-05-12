СПОРТИВНЫЙ АНОНС

10-17 мая в г. Пицунде пройдет Международный турнир по футболу, посвященный памяти Первого Президента Республики Абхазия В.Г.Ардзинба.

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12-14 мая на Республиканском стадионе г.Сухума будет проведен турнир по легкой атлетике, посвященный памяти ЗТ СССР Акопа Самвеловича Керселяна.

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12-14 мая в г.Ткуарчале пройдет II клубный чемпионат РА по настольному теннису, а 27 мая – Республиканский легкоатлетический кросс «Большие забеги нартов».

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13-14 мая в г. Сухуме состоится Международный турнир по домино, посвященный памяти первого президента Федерации домино РА А.М.Габуния.

Номер: 47Выпуск: 3508Рубрика: спортАвтор: Апсныпресс