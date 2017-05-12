НОВЫЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Италия – Абхазия

В региональном офисе конфедерации сельского хозяйства Италии (CIA) прошла инаугурация представительства Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в Италии, зарегистрированного в этом году. На инаугурации присутствовали представители среднего и крупного бизнеса региона Апулия, представители мэрии городов региона Апулия, местные журналисты и телевидение, а также другие представители органов местного и регионального самоуправления.

Инаугурация началась с приветственной речи президента ТПП Абхазии Геннадия Гагулия. С короткой речью также выступил заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания. Кан Тания в своем выступлении подчеркнул, что привлечение иностранных инвестиций является одним из приоритетов внешней политики Республики Абхазия, а подобные мероприятия могут стать основой для взаимовыгодного сотрудничества Абхазии и Италии.

Номер: 47Выпуск: 3508Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс