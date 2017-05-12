ДАУР КОВЕ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ

Гость редакции

4 октября 2016 года Президент Рауль Хаджимба подписал Указ о назначении министром иностранных дел Республики Абхазия Даура Вадимовича Кове.

Даур Вадимович Кове родился 15 марта 1979 года в городе Сухуме. В 2000 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция», специализация – «Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности». С 1995 по 2009 год работал референтом, советником, затем Полномочным представителем Республики Абхазия в Республике Башкортостан. С 2005 по 2010 год исполнял обязанности начальника международного отдела, работал в должности заместителя министра иностранных дел Республики Абхазия.

С 2010 по 2011 год – начальник Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия. С июня по ноябрь 2012 года – начальник правового отдела Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия. С 2012 по 2014 год – заместитель директора Абхазского филиала Российского некоммерческого фонда «Институт Евразийских исследований». С 2013 по 2014 год – советник начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия.

В ноябре 2013 года Даур Кове был назначен советником Спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, а с ноября 2014 года – начальником Управления протокола Президента Республики Абхазия.

Указом Президента Республики Абхазия Дауру Кове присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.

Женат, имеет двоих детей.

Беседу с министром иностранных дел вели журналисты Юрий Кураскуа, Лилиана Яковлева, Заира Цвижба, Лейла Пачулия, Юлия Соловьёва и Русудан Барганджия. Предлагаем запись этой беседы.

Женевские дискуссии

Республика Абхазия стремится к заключению мирного Договора с Грузией, который положил бы конец многолетнему грузино-абхазскому противостоянию. Мы принимаем активное участие в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, являющихся единственным международным форматом, в рамках которого абхазская делегация имеет возможность заявить о своей позиции представителям ООН, ЕС, Госдепа США, ОБСЕ и изложить собственное мнение по актуальным для нас вопросам. Следует подчеркнуть, что Женевский формат – это единственная международная площадка, где встречаются представители Абхазии и Грузии. В то же самое время представители Грузии располагают несоизмеримо более широкими пропагандистскими возможностями для озвучивания своей точки зрения, выступая на различных международных форумах, в том числе в ООН. Это заведомо ставит абхазскую сторону в неравное положение и способствует формированию у международного сообщества необъективного представления о позиции Республики Абхазия и, в целом, о грузино-абхазском противостоянии. По нашему глубокому убеждению, подобная ситуация не может служить делу достижения мира и преодолению имеющихся разногласий.

Женевская площадка «родилась» после событий 2008 года. Юридическое соглашение о неприменении силы грузинская сторона готова подписать хоть сегодня, но не с Абхазией, а с Россией. Таким образом, происходит подмена понятий с грузинской стороны, пытающейся представить Российскую Федерацию стороной конфликта, тем самым умышленно формируя у мирового сообщества ложное представление о существовании конфликта с Россией и обходя молчанием всем известный факт об агрессии Грузии против Южной Осетии и Абхазии в начале 90-х годов. Очевидно, что спекуляции на эту тему не способствуют конструктивному диалогу и наносят ущерб Женевскому процессу, о чем неоднократно заявляла абхазская сторона.

Принимая во внимание тот факт, что Женевские дискуссии длятся уже не один год, в нашем обществе сложилось мнение о неэффективности данной площадки. Но это не так. Мы совместно со всеми участниками Женевских дискуссий формируем повестку, внося в нее актуальные для нашей страны вопросы. В целом это та площадка, которая дает возможность доводить до широкого международного сообщества нашу позицию и наше понимание тех или иных процессов, которые складываются вокруг нас. Не хочу пока говорить, в каком направлении и что мы планируем делать, но самое главное, что работа ведется. Основной посыл Женевских дискуссий – это подписание юридически обязывающего документа о неприменении силы. В ходе предыдущего раунда дискуссий мы были очень близки к тому, чтобы принять совместное заявление о неприменении силы. Но грузинская сторона в очередной раз продемонстрировала деструктивную позицию, отказавшись от подписания документа. Хотя, хочу отметить, что остальные участники дискуссий, включая сопредседателей Женевских дискуссий, были нацелены на достижение результата.

Главная проблема в отношениях Абхазии с представителями европейской общественности состоит в том, что они получают субъективную информацию о ситуации в регионе от грузинской стороны. К примеру, на последних слушаниях в Женеве грузинская сторона подняла вопрос о закрытии двух КПП на границе с Грузией, представив это событие европейской общественности, как ужасную гуманитарную катастрофу. Я предложил сопредседателям Женевских дискуссий посетить эти пропускные пункты, чтобы убедиться в безосновательности подобных заявлений.

Нас также удивляет и тот факт, что Грузия вместе со своими западными партнерами поднимает вопрос нарушения прав жителей Гала и беженцев. Но ведь в первую очередь именно Грузия препятствует воздушному и морскому сообщению Абхазии с другими странами и создаёт множество других преград для жителей Абхазии. Разве права и свободы могут иметь только жители Гала и беженцы? А как же остальное население Абхазии?

В ходе беседы затрагивалась тема наращивания присутствия сил НАТО в Грузии. По этому поводу министр иностранных дел, в частности, отметил, что расширение военного присутствия сил НАТО подрывает стабильность в регионе, поскольку создает военный дисбаланс и формирует у грузинской стороны иллюзию возможности урегулирования конфликта с Абхазией и Южной Осетией силовым путем.

В мире должны понять, почему Республика Абхазия является независимым государством, что послужило основой, какие были для этого предпосылки. Абхазия – страна с очень богатой историей, у которой не вчера появилась государственность. В современной истории мы свою государственность, независимость выстрадали ценой жизней тысяч людей в грузино-абхазской войне. Вот эту нашу правоту сегодня мир должен услышать, понять и принять. И мы над этим активно работаем.

Визит Сергея Лаврова в Абхазию

Поводом для визита в Абхазию Сергея Лаврова стало открытие комплекса зданий Посольства Российской Федерации. Значимость данного события нельзя переоценить. Это – новое свидетельство дружеских и союзнических отношений между нашими странами. МИД России нас поддерживает во всех вопросах. Из Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанном в 2014 году, вытекает много дополнительных моментов, требующих обсуждения. Поэтому обе стороны воспользовались случаем, чтобы обсудить их. В частности, были затронуты вопросы урегулирования процедуры получения двойного гражданства, улучшения пропускной способности КПП по реке Псоу, дальнейшего признания Абхазии мировым сообществом, Комплексного плана финансирования и некоторые социальные вопросы. Следует отметить, что по всему спектру обозначенных проблем мы встречаем понимание и содействие с российской стороны.

На встрече подробно обсуждалось Соглашение об упрощенной процедуре получения российского гражданства. Рассматривалась и возможность пересечения российской границы жителями Абхазии по внутренним абхазским паспортам. В настоящий момент данное соглашение уже обсуждается с российской стороной, и в ближайшее время вопрос будет решен. В результате все граждане Абхазии смогут пересекать границу с Россией по внутренним паспортам нового образца.

Реакция Грузии по поводу визита Сергея Лаврова в Абхазию остаётся прежней. Риторика властей Грузии не меняется. Тем не менее, мы не перестаем периодически напоминать нашим соседям и их партнерам на Западе о том, что пора принять существующую реальность. В самом грузинском обществе актуальность вопроса о статусе Абхазии снижается с каждым годом, но власть не устает поднимать этот вопрос для того, чтобы отвлечь народ от социальных проблем. Мы укрепляем контакты с дружественными республиками и государствами, которые нас признали, что открывает нам возможности поиска новых друзей и формирования позитивного имиджа страны на международной арене. Кропотливая работа ведётся ежедневно. Всё это делается силами абхазской дипломатии. Некоторые моменты нашей работы мы сознательно не афишируем, чтобы их не могли заблокировать наши недруги. Друзья появляются, они понимают и разделяют нашу позицию, но есть определенные моменты, связанные с международной повесткой, когда друзья не могут дойти до момента признания. Но это, скажу так, вопрос времени.

Вопрос о двойном гражданстве

Вопросы выработки механизмов предоставления российского гражданства в упрощенном порядке и возможность подписания соглашения о двойном гражданстве стояли первыми в повестке дня на встрече Президента Рауля Хаджимба и Сергея Лаврова. На данный момент ведется согласование проекта Соглашения со всеми заинтересованными органами государственного управления Республики Абхазия. После завершения согласований проект Соглашения будет направлен в Парламент Республики Абхазия. Хотелось бы внести некие разъяснения по сути этого документа.

Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства предусматривает приобретение гражданства на основании свободного волеизъявления гражданина, без утраты своего гражданства, на условиях и в порядке, установленных законодательством государства, гражданство которого приобретается. Данная норма закреплена в статье 8 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 17 сентября 2008 года, на основании которого подписывается Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства.

В соответствии с законодательством Республики Абхазия приобретение гражданства осуществляется как в общем, так и в упрощенном порядке. При приеме в гражданство в общем порядке, а именно это и подразумевает текст Соглашения, необходимо соблюдение ряда требований, таких как: владение государственным языком, знание основ Конституции, клятва гражданина Республики Абхазия и прочие требования, предусмотренные действующим законодательством Республики Абхазия.

Это Соглашение создаёт для нас много позитивных возможностей, и оно, прежде всего, нужно нам. Оно предполагает соблюдение интересов наших граждан. Его надо принимать и подписывать. Никаких страхов и рисков для нашего народа в нём нет. Нам никто его не навязывает.

Безвизовый режим Грузии с Евросоюзом и «Молитвенный завтрак» в США

Безвизовый режим с ЕС, который власти Грузии предлагают жителям Абхазии и Южной Осетии, – очередная авантюра. Грузинская приманка, предполагающая распространение на «оккупированные территории» псевдопривлекательного безвизового режима Грузии со странами ЕС, обречена на провал. Граждане Абхазии, пережившие кровопролитную войну, невыносимые условия блокады и сумевшие построить свободное независимое государство, на такую авантюру не пойдут. А вот постоянное препятствие международным контактам наших граждан демонстрирует особую «доброжелательность» руководства Грузии к нашему народу. Не является исключением и судьба нашего представителя в Турецкой республике, которая до сих пор не решена. Там проживает многочисленная абхазская диаспора и, естественно, мы учитываем этот момент. Мы поддерживаем отношения с нашей диаспорой. Если говорить о связях с официальными кругами Турции, то у нас их нет в силу того, что между нашими республиками не установлены дипломатические отношения. Поэтому мы делаем акцент на диаспору, но готовы доносить свою позицию до всех. Турецкая Республика является соседним государством и, безусловно, необходимо поддерживать диалог со своими соседями.

Сегодня у нас есть посольства в Российской Федерации, Венесуэле, Южной Осетии и Приднестровье, а также представительства в Турции и Германии. У нас есть идея консолидации всей нашей европейской диаспоры, которая сегодня разбросана. Мы хотим объединить их намерения, вдохнуть в них жизнь, наладить контакты, которые были наработаны раньше под эгидой Международного абхазо-абазинского конгресса.

Не так давно мне пришло официальное приглашение от двух сенаторов США на мероприятие под названием «Национальный молитвенный завтрак», в котором принимает участие и Президент США. Оно проводится ежегодно в первых числах февраля. На него собирается более трёх тысяч человек – президенты, министры, сенаторы, депутаты… Имея на руках приглашение, я подал документы в американское посольство. Но визу мне не дали.

По сей день мы находимся в изоляции, у нас не функционируют аэропорт, морской порт. Все это – результат тех санкций, которые мировое сообщество накладывает на нас. Это, конечно, в целом негативно сказывается на развитии экономики, однако сегодня, благодаря поддержке Российской Федерации, мы планомерно движемся вперед, развивая экономику и социальную сферу нашего государства.

Нам необходимо более детально освещать в прессе все значимые внешнеполитические акты, чтобы у представителей мировой общественности был доступ к правдивой информации о ситуации в республике. Кроме того, с сопредседателями Женевских дискуссий обсуждается вопрос о возможности участия на Женевской площадке абхазских журналистов.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 47Выпуск: 3508Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ