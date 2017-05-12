22-й ФЕСТИВАЛЬ АРМЯНСКОЙ МУЗЫКИ

8 мая Президент РА присутствовал на открытии фестиваля армянской музыки в с.Алахадзыхе Гагрского района. В своей речи он сказал: «Дорогие соотечественники, друзья! Сердечно поздравляю всех, кто пришел на этот праздник. Впервые он был проведен в 1996 году на этом месте. То время было трудным, но несмотря на это праздник стал традиционным. Хотелось бы, чтобы он продолжался еще многие годы. Верю, что девиз «Мы едины!», под которым проходит фестиваль, позволит нам и дальше строить современное абхазское государство, основы которого были заложены Первым Президентом Владиславом Ардзинба».

Номер: 47Выпуск: 3508Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс