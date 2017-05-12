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12.05.2017
Номер: 47
Выпуск: 3508
Рубрика: политика
Автор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия
РАСПОРЯЖЕНИЕ
О назначении Сарибекяна А. К. заместителем министра сельского хозяйства Республики Абхазия
В соответствии со ст. 12 Конституционного Закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 г. №290-с:
Назначить Сарибекяна Артуша Камовича заместителем министра сельского хозяйства Республики Абхазия.
Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия
г. Сухум,
3 мая 2017 г.,
№27
Номер: 47
Выпуск: 3508
Рубрика: политика
Автор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия