РАСПОРЯЖЕНИЕ

О назначении Сарибекяна А. К. заместителем министра сельского хозяйства Республики Абхазия

В соответствии со ст. 12 Конституционного Закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 г. №290-с:

Назначить Сарибекяна Артуша Камовича заместителем министра сельского хозяйства Республики Абхазия.

Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия

г. Сухум,

3 мая 2017 г.,

№27

Номер: 47Выпуск: 3508Рубрика: политикаАвтор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия